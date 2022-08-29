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Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi

Seferihisar’daki Sığacık yat limanının genişletilmesi kararı teknelerle protesto edildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bu denize bu ihaneti yaptırmamak için buradayız. Yeter yani. Doyun biraz. Yeter, doymanız lazım. Bu denizler bizim, bizim kalmaya devam edecek” dedi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:42
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:45
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Seferihisar Sığacık'taki yat limanının genişletme kararı denizde protesto edildi

Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Sığacık (Teos) Yat Limanı’nın kapasitesini artırma kararı, Sığacık Körfezi'nde protesto edildi. Onlarca tekne ile yat limanında toplanan yurttaşlar, projeden vazgeçilmesi için çağrı yaptı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bu denize bu ihaneti yaptırmamak için buradayız. Yeter yani. Doyun biraz. Yeter, doymanız lazım. Bu denizler bizim, bizim kalmaya devam edecek” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Sığacık (Teos) Yat Limanı’nın kapasitesini artırma kararı, Sığacık Körfezi'nde protesto edildi. Onlarca tekne ile yat limanında toplanan yurttaşlar, projeden vazgeçilmesi için çağrı yaptı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bu denize bu ihaneti yaptırmamak için buradayız. Yeter yani. Doyun biraz. Yeter, doymanız lazım. Bu denizler bizim, bizim kalmaya devam edecek” dedi.

Seferihisar’da, "Çocuklarımız beton değil balık yesin", "Kıymayın efendiler, kıymayın doğamıza, denizimize" yazılı pankart ve dövizler astıkları tekneleriyle dün akşam saatlerinde denize açılan yurttaşlar, Sığacık Yat Limanı’nın kapasitesinin artırılması için karar alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na tepki gösterdi.

İSMAİL YETİŞKİN: YETER, DOYMANIZ LAZIM

Meşaleler yakıp denizde teknelerle protesto eylemi düzenleyen yurttaşlar, proje ile bölgenin doğal yapısının bozulacağını öne sürdü. Eyleme destek veren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şöyle konuştu:

"Bütün Sığacık halkı burada. Hep beraber bu denize bu ihaneti yaptırmamak için buradayız. Bu deniz, buradaki balıkçının, gezi teknecisinin, günübirlikçinin. Buraya Kolin İnşaat'ın elini atmaması gerekiyor. Burada yapılacak olan, burayı bırakmaları. Yeter, zaten var olanı kullanıyorsunuz. Burada niye sosyeteye ait bir alan yaratmak için uğraşıyorsunuz. Burada herkes denize gidiyor, balığına gidiyor. Esnaf burada parasını kazanıyor, harcıyor. Yeter yani. Doyun biraz. Yeter, doymanız lazım. Bu denizler bizim, bizim kalmaya devam edecek. Biz, çocuklarımıza bu denizi bırakmak istiyoruz, marina değil. Biz, çocuklarımıza temiz bir deniz, temiz bir gelecek bırakmak istiyoruz."

"YAPTIRMAYACAĞIZ"

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan emekli asker Fuat Gümüş de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Burada siyaset üstü bir durum var. Hep birlikte doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Teos Marina'ya 270 yat kapasitesi yapma uygulaması, dünyanın hiçbir yerinde yok. Mendirek dışında bu şekilde yüzer uygulama, hiç bildiğimiz bir örnek değil. Altyapının olduğunu, yolun olduğunu, Teos Marina gibi bir işletmenin bulunması sebebiyle de yat kapasitesi uygulamasına gittiklerini söylüyorlar. Yani kısaca 'Un var, yağ var, şeker var; niye helva yapmayalım' diyorlar. Biz de diyoruz ki 'Alev var, ateş var’. Ateş olmazsa o ocağı yakamayacağınız için biz size o helvayı yaptırmayacağız."

"YATLARLA ZAPT EDİLMİŞ DURUMDA"

Seferihisarlı balıkçılık yapan kaptan İrfan Kozan ise "Sığacak Limanı'na giriş deniz harita noktalarını bile bunlar zapt etmiş durumda. Tam bir saçmalık. Sığacık Koyu, Ege Denizi'nde açık denize kapalı alan olarak tek. Bu da yatlarla zapt edilmiş durumda. Marina'da şu an 400 yat var. Bunların 100 tanesi ancak çıkıp geliyor. Fakat 400'ünde de konaklama var. Bunların bütün foseptikleri koya akıyor" diye konuştu.

NELER YAPILACAK

Mevcutta 560 yat kapasitesi bulunan marinaya kapasite artırımı ile birlikte 500 yatlık bir marina daha yapılması planlanıyor. Projeyle birlikte deniz dolgusu yapılması planlanırken 18 bin metrekarelik kara, 75 bin metrekarelik ise deniz alanı kullanılacak. Projenin ÇED dosyasına göre; deniz dolgu alanıyla birlikte körfez, kısmen kapalı bir göle dönüştürülecek. Çevreciler, proje ile akıntının azalması sonucu zaten durgun olan denizde kirliliğin büyüyeceğini, deniz dolgusuyla da Sığacık’ın doğal yapısının tahrip edileceğini öne sürüyor.

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