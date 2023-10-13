SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Tepecik Mah. 4532 Ada, 2 Parsel sayılı, 2566 m2 yüzölçümlü, "Tarla" nitelikli taşınmaz geometrik olarak amorf formda olup; topoğrafik olarak düz ve engebesiz arazi yapısındadır.Parselin, doğu yönündeki 101 Sokağa ~76m cephesi ve ~33m derinliği bulunmaktadır. Keşif tarihinde parsel güney bölümünde ~70m2 oturumlu, çatısı kiremit kaplı, briket duvarlı, tek katlı bir yapı bulunduğu gözlemlenmiştir. Yapı kapalı olduğundan içinde inceleme yapılamamış olup, dışardan yapılan incelemede depo olarak kullanıldığı kanaati oluşmuştur. Parselin kalan bölümlerinin zemin doğal bitki örtüsü ile kaplı olup muhtelif yaş ve cinste ağaç bulunmaktadır.Taşınmazın batı cephesi 101 Sokak ile sınırlı olup, diğer cephelerinde sınırlarını belirleyici çit, duvar vb herhangi bir işaret ve belirteç bulunmamaktadır.,

Adresi : Tepecik Mah. 4532 Ada, 2 Parsel Seferihisar / İZMİR

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Doğu Akarca Uygulama İmar Planına göre; kısmen Ayrık Nizam 2 kat. TAKS:0.30—KAKS: 0.60 konut alanı, kısmen de yol ve mezarlık içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nu 18. Maddesine tabi parsellerdendir. İmar uygulaması yapılmadan imar durumu verilmemektedir.

Kıymeti : 5.980.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Şerh İcrai Haciz : Bodrum 1. İcra Dairesi nin 03/01/2022 tarih 2021/6772 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 54811.03 TL bedel ile Alacaklı : Sibel Berber lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İstanbul 12. İcra Dairesi nin 09/12/2020 tarih 2019/31710 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 49111.09 TL bedel ile Alacaklı : Enler Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İstanbul 25. İcra Dairesi nin 26/07/2022 tarih 2020/6945 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1855.48 TL bedel ile Alacaklı : Hsbc Bank Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi nin 09/09/2020 tarih 2020/9228 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 10596.48 TL bedel ile Alacaklı : Feride Bayram lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İstanbul Anadolu 16. İcra Dairesi nin 28/02/2020 tarih 2019/37244 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 21085.50 TL bedel ile Alacaklı : Yapı Ve Kredi Bankası Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 11. İcra Dairesi nin 02/07/2021 tarih 2020/3467 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 2490.35 TL bedel ile Alacaklı : Turkcell Finansman Anonim Şirketi lehine hacizişlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 14. İcra Dairesi nin 09/02/2022 tarih 2021/1069 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 56761.24 TL bedel ile Alacaklı : Yasemin Altınöz lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 20/06/2018 tarih 2018/5232 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 690.35 TL bedel ile Alacaklı : N.İ.ÜN TEKSTİL MOB.GIDA DEK.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. lehine haciz işlenmiştir. Rapor Tarihi / Saati : 22.03.2023 9:36 8

Şerh İcrai Haciz : İzmir 16. İcra Dairesi nin 10/12/2020 tarih 2017/3040 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 794661.42 TL bedel ile Alacaklı : Hasan Hayri Gültekin lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 17. İcra Dairesi nin 02/09/2021 tarih 2019/10735 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 35604.78 TL bedel ile Alacaklı : Rahmi Çangarlı lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 18. İcra Dairesi nin 01/02/2022 tarih 2020/3083 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 3782.64 TL bedel ile Alacaklı : Turkcell Finansman Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 23. İcra Dairesi nin 03/08/2021 tarih 2021/3410 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1691.74 TL bedel ile Alacaklı : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 26. İcra Dairesi nin 02/03/2020 tarih 2020/1812 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 2804.72 TL bedel ile Alacaklı : Özşanal Perakende Mağazacılık Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 26. İcra Dairesi nin 16/12/2021 tarih 2020/1813 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 6331.88 TL bedel ile Alacaklı : Özşanal Perakende Mağazacılık Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 28. İcra Dairesi nin 04/08/2021 tarih 2020/4994 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 4811.28 TL bedel ile Alacaklı : Özşanal Perakende Mağazacılık Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 4. İcra Dairesi nin 11/08/2020 tarih 2020/6236 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1447.47 TL bedel ile Alacaklı : Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 8. İcra Dairesi nin 17/08/2022 tarih 2022/4818 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 4195.57 TL bedel ile Alacaklı : Münür Karamarlı lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 9. İcra Dairesi nin 22/02/2022 tarih 2022/1767 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 32082.54 TL bedel ile Alacaklı : Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh Kamu Haczi : 035105 DİKİLİ Vergi Dairesi nin 05/11/2021 tarih 423521 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 22312.77 TL (Alacaklı : 035105 DİKİLİ Vergi Dairesi )

Şerh Kamu Haczi : 035105 DİKİLİ Vergi Dairesi nin 25/05/2022 tarih 276601 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 20197.0 TL (Alacaklı : 035105 DİKİLİ Vergi Dairesi )

Şerh Kamu Haczi : ESKİŞEHİR MERKEZ YUNUS EMRE S.G.M. nin 10/03/2023 tarih sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 84000 TL (Alacaklı : SGK )

Şerh Kamu Haczi : İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ nin 30/06/2022 tarih sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 3500 TL (Alacaklı : SGK )

Şerh Kamu Haczi : Üsküdar Belediye Başkanlığı nin 23/10/2022 tarih 284749 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 486.2 TL (Alacaklı : Üsküdar Belediye Başkanlığı)

Şerh Mirasçılar ve 3. Kişiler Üzerine Konacak Kamu Hacizi: DİKİLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ nin 23/12/2014 tarih 10840 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile OKYAY SEFA LAYIKEL E İNTİKAL EDECEK HİSSE ÜZERİNE hissesi üzerine Borç: 16997 TL . (Alacaklı: 0)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Tepecik Mah. 1139 Ada, 3 Parsel sayılı, 803 m2 yüzölçümlü, "Arsa" nitelikli taşınmaz geometrik olarak dikdörtgene yakın formda olup; topoğrafik olarak hafif eğimli ve engebeli arazi yapısındadır. Parselin, doğu yönündeki 101 Sokağa ~23m cephesi ve ~33m derinliği bulunmaktadır. Keşif tarihinde parselin kuzeybatı köşesinde, 23 m2 si imar yolu içinde kalan toplam 123 m2oturumlu, çatısı kiremit kaplı, tek katlı, bir yapı bulunduğu gözlemlenmiştir. Yapı kapalı olduğundan içinde inceleme yapılamamış olup, dışardan yapılan incelemede konut amaçlı olduğu kanaati oluşmuştur. Parselin kalan bölümlerinin zemin doğal bitki örtüsü ile kaplıdır.Taşınmazın doğu cephesi 101 Sokak ile sınırlı olup, diğer cephelerinde sınırlarını belirleyici çit, duvar vb herhangi bir işaret ve belirteç bulunmamaktadır.

Adresi : Tepecik Mah. 1139 Ada, 3 Parsel Seferihisar / İZMİR

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Doğu Akarca Uygulama İmar Planına göre; Ayrık Nizam 2 kat. TAKS:0.30?KAKS: 0.60 konut imarlıdır.

Kıymeti : 5.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:40

10/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.