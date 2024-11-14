Seferihisar’da Mandalina Şenliği

Saat 14.00'te Atatürk Halk Eğitim Merkezi önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle start alacak şenlik, Seferihisar Kapalı Pazar Yeri'nde birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.

Şenlik kapsamında DJ performansları, jimnastik gösterileri, kral ve kraliçe yarışması, mandalinalı hediyelik eşya ve yemek yarışmaları gibi eğlenceli etkinlikler ziyaretçilere unutulmaz bir gün yaşatacak. Ayrıca en iyi mandalina yarışması ödül töreni ile Seferihisar'ın en kaliteli mandalinaları seçilecek. Bunların yanında Seferihisar halkının her sene heyecanla beklediği kral ve kraliçe yarışması ile birlikte ödül töreni de gerçekleşecek. Üretici ve sivil toplum kuruluşları stantları, gelen misafirlere yöresel ürünleri ve el yapımı ürünleri tanıma fırsatı sunacak. Akşam saatlerinde ise Sembol ve Devrim Seyrek konserleri ile festivalin coşkusu doruğa ulaşacak.

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BAŞKAN YETİŞKİN'DEN ŞENLİĞE DAVET

Mandalina Şenliği'nin bir kültür mirası olduğunu söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar'ımızın en kıymetli değerlerinden olan mandalinamızın coşkusunu paylaşmak için bu yıl 24. kez düzenlediğimiz Mandalina Şenliği'ne tüm halkımızı ve misafirlerimizi davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Mandalina, yalnızca Seferihisar'ın bereketli topraklarında yetişen bir meyve değil; bu toprakların ruhunu, geçmişini ve geleceğini yansıtan bir kültür mirasıdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mandalinanın etrafında bir araya gelerek hem ürünümüzü tanıtacağız hem de Seferihisar'ımızın sıcak, samimi atmosferini birlikte paylaşacağız." diyerek herkesi şenliğe davet etti.

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