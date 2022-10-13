Seferihisar'ın asırlık öyküleri kitapta derlendi. Kitabın tanıtım etkinliğine katılanlar duygusal anlar yaşadı

Seferihisar Belediyesi’nin yürütücülüğündeki sözlü tarih projesinde "Ömrünü Seferihisar’a adayan çınarların hikayeleri" bir araya getirildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in ev sahipliğinde gerçekleşen kitabın tanıtım etkinliğinde bir araya gelen çınarlar ile eskiler yad edildi. Etkinliğe katılanlar göz yaşlarını tutamadı.

Seferihisar’ın Çınarları-2 adı ile hazırlanan kitapta Seferihisar’ın düşman işgalinden kurtulduğu 1922 senesinde dünyaya gelen 101 yaşındaki Süleyman Çetinkaya 1934 yılında Atatürk’ün Seferihisar’a gelişini anlattı.

Süleyman "Amca" o günleri sesi titreyerek anlatarak ‘’Belediyeye çıktı. Konuşma yaptı. Uzaktan gördüm Atamızı. Fazla yanına yaklaşamadım heyecanlandım’’ dedi.

Törenlerden düğünlere şehrin en büyük eğlencesi olan bandonun hikayesinden ilçeye yapılan ilk apartmanın hikayesine kadar bulabileceğiniz kitap, sözlü tarih çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdi.





Yetişkin: ‘’ Sizler Seferihisar’ın tarihini yazdınız’’

Etkinlikte konuşanSeferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin; ‘’Bir şehri hikayeler var eder. Sizler de yaşadığınız hikayeler ile Seferihisar’ın tarihini yazdınız. Eğer Seferihisar bugün Türkiye’nin gözdesi ise emin olun bunda payınız çok büyük. Tüm bu hikayeleri yarattığınız ve anlattığınız için, Seferihisar’ı Seferihisar yaptığınız için ne kadar minnettar olsak az. Yüreğinize sağlık. Hepinizin ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

‘’Bu toprakların en büyük değeri bir arada yaşama kültürü’’

Seferihisar Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İnanç Karabulut ise projenin sözlü bir tarih kitabı olduğunu vurgulayarak “Yaşadığınız yerin derin bir geçmişi varsa geleceğe bırakılan en büyük kültür eserlerinden biridir. Kitap ile birlikte bir kez daha bu toprakların en büyük değerinin, kavgasız gürültüsüz bir arada yaşama kültürünün zenginliği olduğunu gördüm. Herkes çocuğunu komşusuna emanet eder, birbirine güvenirdi.” dedi.