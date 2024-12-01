Şeffaflık ve gerçeklik

Kaydı olmayan telefonları açmam ama kargo beklediğim için arayanı açtım.

“Merhabalar Orhan Bey, ben Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Dr. Cemalettin Kömürcü. Müsaitseniz 29 Kasım tarihli yazınızda vakfımızın adı geçtiğinden dolayı kısa bilgilendirme yapmak istedim” dedi.

Elbette, dinliyorum dedim.

“Gerek Vakıf gerekse Ankara Bilim Üniversitesi Vakfı hakkında bilgi vermek istiyorum” dedi.

AK Partili olduğunu 7 yıl il başkanlığı yaptığını belirterek vakıf ve üniversite hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Medyada yer alan haberlerden yararlanarak yazımdaki listeyi oluşturduğumu söyledim.

“Onlara da ulaştım ve doğruları anlattım ama düzeltme yapmadılar” dedi Dr. Kömürcü.

O halde bana bir bilgi notu gönderin memnuniyetle yayınlarım. Ayrıca bana ulaşıp gerçek bilgileri verdiğiniz için de teşekkür ediyorum dedim.

Keşke her AK Partili sizin gibi açık ve şeffaf olsa ayrıca ulaşılabilir olsalar bizim de işimiz kolaylaşır. Halkın da gerçekleri öğrenmesine aracılık ederiz. Siz bana bilgi notu gönderin diye rica ettim.

Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü’nün gönderdiği bilgi notunu aynen yayınlıyorum:

“Türkiye Verimlilik Vakfı 2016 yılında 10 gönüllü iş insanının bir araya gelerek kurmuş olduğu bir vakıftır.

Vakıf olarak pek çok verimlilik temalı faaliyete imza atmış olmakla birlikte, 2019 yılında kurduğumuz Ankara Bilim Üniversitesi vakfımız bünyesinde hizmet etmeye devam etmektedir.

Türkiye Verimlilik Vakfı, hiçbir şartta kamu kurumlarından nakdi yardım talep etmemiştir ve de almamıştır. Ayrıca vakfımızın kuruluşu olan Ankara Bilim Üniversitesi, tamamen vakıf kurucularımızın bağışlarıyla kurulmuş, bugün de yaklaşık yüzde 40’ı burslu olmak üzere 3500’e yakın öğrencisi, 300’e yakın idari ve akademik personeliyle hizmete devam eden bir eğitim yuvasıdır.

Altını çizerek belirteceğim husus gerek vakfımızın ve üniversitemizin kuruluşunda ve faaliyetlerinde devlet katkısı, desteği vs. bulunmamaktadır.

Gerek vakfın ve gerekse üniversitenin tüm giderleri vakfımız mütevelli heyeti ve bağışçılarımız tarafından karşılanmaktadır.

Daha detaylı bilgi almak üzere sizleri üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.”

Önümüzdeki günlerde üniversiteyi büyük bir memnuniyetle gezme ve Yeniçağ’da buluşma konusunda da anlaştık.