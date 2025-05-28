Şefik Aygöl Tunceli’nin yeni valisi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar Resmi Gazete’de duyuruldu. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri uyarınca; Vali-Mülkiye Müfettişliğine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliğine ise Bilecik Valisi Şefik Aygöl atandı.

ŞEFİK AYGÖL KİMDİR?

Batman’da doğan Şefik Aygöl; ilk ve orta öğrenimini Batman’da, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisansını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Bölümü’nde “Yönetim ve Organizasyon” alanında tamamlamıştır.

2001’de Siirt Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Sn. Aygöl, 2003-2004 yıllarında İngiltere Exeter Üniversitesi’nde meslekî bilgi, görgü ve dil eğitimi almış; çocuk kütüphaneleri üzerine tez yazmış, İngiliz idari sistemini incelemiş ve akademik İngilizce eğitimi almıştır. 2004’te Milli Güvenlik Genel Sekreterliği’nde kamu diplomasisi kursunu, 2005’te 89. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu başarıyla bitirerek kaymakamlık görevine başlamıştır.

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DAHA ÖNCE BULUNDUĞU GÖREVLER:

Kütahya’nın Dumlupınar, Altıntaş ve Domaniç ilçelerinde kaymakam vekilliği yapmıştır.

Konya/Derebucak, Erzincan/Otlukbeli, Şanlıurfa/Akçakale ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunmuştur.

2008-2012 yıllarında Akçakale Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği görevinde, Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için 30 bin kişilik Akçakale Süleyman Şah Konaklama Merkezi’ni kurmuş ve yönetmiştir.

2012’de Rize Vali Yardımcısı olarak atanmış, 2014’ten itibaren Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de üstlenmiştir.

Başarılı çalışmalarından dolayı Otlukbeli, Akçakale ve Rize’de belediye ve il genel meclislerinin oybirliğiyle fahri hemşeri kabul edilmiştir. Şanlıurfa/Akçakale’de eğitim, sağlık ve gençlik projelerindeki başarıları nedeniyle Türk İdareciler Derneği tarafından 2010’da Vali Celalettin Tüfekçi hizmet ödülüne layık görülmüş ve yılın idarecisi seçilmiştir. Rize’de kültür, sanat ve sosyal projelerdeki başarıları için Üstün Başarı Belgesi ile maaş ödülü almıştır.

2015’te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne atanarak 3 yıl Daire Başkanı olarak görev yapmış; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki muhtar toplantılarını organize etmiştir. KÖYDES, KIRDES, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Güvenlik Yolları projelerinin koordinatörlüğünü yürütmüş; mahalli idareler alanında eğitim, seminerler düzenlemiş ve ilgili konularda makaleler yayımlamıştır.

30.11.2017’de 1. Sınıf Mülki İdare Amirliği’ne terfi etmiş; 07.08.2018’de Vilayetler Birliği Genel Sekreteri ve Vilayetler Turizm A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaparken, 2019 Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.

01.01.2023’ten itibaren Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CİEC) başkanlığı yapmıştır.

10.06.2020-16.08.2023 tarihlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş; 09.08.2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atanmıştır.

Aygöl, evli, dört çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

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