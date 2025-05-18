Şefkatli Eller’den şehit annelerine anlamlı jest!

Kaynak: İHA
Şefkatli Eller’den şehit annelerine anlamlı jest!

Şefkatli Eller Derneği, Erzurum’da şehit aileleri için yemek programı düzenledi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, şehit annelerine hediyeler sunuldu, vefa ve dayanışma vurgulandı.

Erzurum’da faaliyet gösteren Şefkatli Eller Derneği, şehit aileleri için özel bir yemek programı düzenledi. Etkinlikte, özellikle şehit anneleriyle birlikte aileler bir araya gelerek duygu ve dayanışma dolu bir gün geçirdi.

Dernek Başkanı Saniye Tokçe, konuşmasında şehit ailelerinin milletin kalbinde eşsiz bir yere sahip olduğunu vurguladı: “Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu canlarını veren aziz şehitlerimize ve onların emaneti ailelerine borçluyuz. Şehit annelerimizin sabrı, metaneti ve yüce gönüllülüğü hepimize ilham olmalı. Bizler sadece özel günlerde değil, her zaman onların yanında olmayı vazife sayıyoruz. Bu sofralar yalnızca yemek değil; vefa, minnet ve birlik sofralarıdır.”

Programın sonunda pasta kesildi. Anneler Günü etkinliğini erteleyerek bu güne taşıdıklarını ifade eden Tokçe, katılan şehit annelerine çeşitli hediyeler sunduklarını belirtti. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, şehit aileleri kendilerine gösterilen sevgi ve saygıdan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

Şefkatli Eller Derneği, benzer etkinliklerle şehit ailelerine moral desteği sağlamayı sürdüreceklerini açıkladı.

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