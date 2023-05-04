Sefo pembe aracıyla Bebek'te tur attı

Rapçi Sefo, önceki akşam pembe aracıyla Bebek'te görüntülendi. Sefo, Melisa Döngel ile birlikteliğinin bittiği iddiasına yanıt verdi.

Sefo pembe aracıyla Bebek'te tur attı

Şarkıcı Sefo, Bebek'te toz pembe rengine kaplattığı lüks otomobiliyle seyir halindeyken görüntülendi.

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Trafikte objektiflere yansıyan Sefo, camını açarak basın mensuplarıyla sohbet etti.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sefo, projeleriyle ilgili, "Yeni bir şarkı yapıyoruz. Onun çalışmaları var" diye konuştu.

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"İLİŞKİ KONULARINDA PEK İYİ DEĞİLİM"

Geçtiğimiz aylarda adı oyuncu Melisa Döngel ile aşk dedikodularına karışan Sefo, muhabirlerin konuyla ilgili soruları üzerine, "Bilemedim ben de. İlişki konularında pek iyi değilim. Açıklama konularında da pek iyi değilim. Beceremiyorum. Sonlandı denebilir" ifadelerini kullandı.

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