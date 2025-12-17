Şarkıcı Sefo ve Demet Akalın'ın ortak yapımı 'Yerinde Dur' adlı şarkısı, Sony Music Türkiye’den 'Diamond Plak' ödülü aldı. Ödül, iki isme Sony Music Türkiye CEO'su Özden Bora tarafından İstanbul’daki Sony Music Türkiye Ofisi’nde verildi.

Özden Bora, törende yaptığı konuşmada; "Bizim için hem ülkemizde hem de uluslararası arenada büyük başarılara imza atan bir şarkımız oldu. Sanatçılarımı hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum" dedi.

‘SEFO BANA ESKİ PIRLANTA GÜNLERİMİ GERİ GETİRDİ’

Demet Akalın ise, şarkının bu kadar beğenilmesine inanamadığını ve her yaştan dinleyiciye ulaşmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Akalın "Sefo bana eski pırlanta günlerimi geri getirdi. Onun müzisyen kişiliğine de karakterine de saygım çok büyük" dedi.

Sefo ise "Bana güvendiği için Demet ablaya, arkamızda durdukları için Sony Music Türkiye'ye çok teşekkür ederim. 2025 senesine bir imza bıraktık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ikili, birlikte yeni projelerin de hazırlığında olduklarını açıkladı.

Billboard Global listesine en yüksekten giriş yapan ilk Türkçe şarkı olan 'Yerinde Dur', YouTube'da 263 milyon izlenmeye ulaştı. Spotify'da 90 milyon dinlenme alan şarkı, Apple Music’te ise 5 milyon kişi tarafından dinlenerek uluslararası bir başarıya imza attı.