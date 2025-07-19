Sefo'nun şarkısındaki kelime sosyal medyada olay oldu

Kaynak: Haber Merkezi

Sefo–Demet Akalın düeti “Yerinde Dur” dinlenme rekorları kırarken, şarkının sözlerinde yer alan “filinta” kelimesi sosyal medyayı salladı.

Yaza hızlı bir giriş yapan Sefo ve Demet Akalın’ın “Yerinde Dur” adlı hareketli düeti listeleri altüst ederken, şarkı sözlerindeki bir kelime sosyal medyada gündem oldu.

Sefo’nun kaleme aldığı parçada geçen “filinta” kelimesi, hem merak uyandırdı hem de ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

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"FİLİNTA"YI YAZDI, ANLAMINI SONRADAN ÖĞRENDİ

“Filinta” kelimesi, Osmanlıca kökenli olup “yakışıklı, alımlı” anlamına geliyor. Ancak artık günlük dilde pek kullanılmayan bu kelime, Sefo sayesinde yeniden hatırlandı. İlginç olan ise, şarkının sözlerini yazan Sefo’nun kelimenin anlamını aslında bilmemesi. Genç rapçi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “filinta”nın erkekler için kullanılan bir sıfat olduğunu sonradan öğrendiğini söylüyor ve bu duruma oldukça şaşırdığını dile getiriyor.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sefo’nun bu samimi itirafı, TikTok ve Instagram’da kısa sürede viral hale geldi.

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