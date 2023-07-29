Yaz meyvelerinden şeftali yapılan araştırmalar özünün tansiyondan kalbe pek çok faydalı etkisi olduğu gözlenmiştir. Şeftali meyveden tatlıya pek çok alanda sevilerek tüketiliyor. Peki, şeftali faydaları neler? Şeftali neye iyi gelir?

Vitaminler ve mineraller açısından zengin olan şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor. Yazın sevilen çekirdekli meyvelerinden biri olan şeftali kokusuyla ve lezzetiyle de bazı diyet listelerinde yer alıyor.

ŞEFTALİNİN FAYDALARI NELER?

- Hayvan çalışmalarında yapılan araştırmalar, şeftali özünün kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur.

- Kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olan önemli bir besindir ve orta düzeyde bir potasyum kaynağıdır.

- Şeftali sindirim için faydalıdır. Özellikle meyvenin kabuğunu yemek, lif alımınızı en üst düzeye çıkarabilir. Bu yüzden kabızlığa da iyi gelir.

- Bazı araştırmalar, şeftali çiçeklerinden yapılan çay ve özlerin sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

- Şeftali iltihaplanmayı azaltabilir ve bu da kalp hastalığı, diyabet, kanser gibi birçok kronik hastalığa yakalanma riskinizi azaltabilir.

- Bağışıklığı güçlendirir. İyi bir C vitamini kaynağıdır.

- Bilim adamları, haftada en az iki porsiyon şeftali yiyen kadınların belirli meme kanseri türlerinin daha düşük oranlarına sahip olduğunu bulmuşlardır.

- A vitamini vardır. Dolayısıyla göze iyi gelir.

- Şeftali cilde faydalıdır. Bazı araştırmalar şeftali çekirdeklerinden veya şeftali çiçeklerinden yapılan özlerin ciltteki UV hasarını azaltabileceğini ve cildin nemi tutmasına yardımcı olabileceğini buldu.