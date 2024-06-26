Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek

Şeftali sindirime iyi gelir ve idrar söktürücü etkisi vardır; böbreklerinizi ve mesanenizi temizlemek için yiyebilirsiniz.
Doğal bir rahatlatıcı etkisi vardır. Şeftali ekşi bir mideyi bile sakinleştirebilir.
Şeftali öğünler arasında ideal bir atıştırmalıktır.
Şeftali yemek size tokluk hissi verir.
Bir şeftali yaklaşık 35-50 kalori içermesinin yanında yağ oranı da sıfırdır.
Şeftali'de A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, fosfor, kalsiyum ve potasyum bulunur. Dolayısıyla yalnızca sindirim sistemi için değil aynı zamanda kasların, kalbin ve kemiklerin sağlığı için de oldukça faydalı bir besindir.
Şeftali yukarıda saydığımız A ve C vitaminleri nedeniyle harika bir nemlendirici ve cildi tazeleyen doğal bir şifa deposudur; bu nedenle kozmetik alanında sıklıkla kullanılır.
Şeftali saç derimiz üzerinde bile olumlu bir etkiye sahiptir.
Ölçülü olarak şeftali tüketmek saç dökülmesini azaltır..
Macaristan'da genellikle 'Sakinlik Meyvesi' olarak anılan şeftali gerçekten de etkili bir stres gidericidir be kaygılarınızın azalmasında da faydalıdır.
Şeftali afrodizyak olarak da kullanılabilir.
Yapılan araştırmalara göre şeftali, selenyum içermesi nedeniyle kanseri önlemede olumlu etkiye sahiptir.
Dünyanın en büyük şeftali üreticisi Çin'dir. İkinci sırada ise İtalya yer alıyor.
Şeftali ağacı çoğu zaman hayat ağacı olarak kabul edilir.
Ağustos ayı, 1982'den beri ABD'de Ulusal Şeftali Ayı olarak kutlanıyor.
Çin kültüründe şeftali iyi şansın ve uzun ömürün sembolüdür .
ABD'deki ilk şeftali bahçesi 1565 yılında Florida'da kuruldu.
Şeftalinin menşei aslen Çin'dir. Avrupa'ya Türkiye ve İran aracılığıyla tanıtılmıştır.