Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek

Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yazın en sevilen meyvelerinden şeftali hakkında öğrenince çok şaşıracağınız 20 gerçeği sizler için derledik. Hadi bakalım!

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 1

Şeftali sindirime iyi gelir ve idrar söktürücü etkisi vardır; böbreklerinizi ve mesanenizi temizlemek için yiyebilirsiniz.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 2

Doğal bir rahatlatıcı etkisi vardır. Şeftali ekşi bir mideyi bile sakinleştirebilir.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 3

Şeftali öğünler arasında ideal bir atıştırmalıktır.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 4

Şeftali yemek size tokluk hissi verir.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 5

Bir şeftali yaklaşık 35-50 kalori içermesinin yanında yağ oranı da sıfırdır.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 6

Şeftali'de A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, fosfor, kalsiyum ve potasyum bulunur. Dolayısıyla yalnızca sindirim sistemi için değil aynı zamanda kasların, kalbin ve kemiklerin sağlığı için de oldukça faydalı bir besindir.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 7

Şeftali yukarıda saydığımız A ve C vitaminleri nedeniyle harika bir nemlendirici ve cildi tazeleyen doğal bir şifa deposudur; bu nedenle kozmetik alanında sıklıkla kullanılır.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 8

Şeftali saç derimiz üzerinde bile olumlu bir etkiye sahiptir.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 9

Ölçülü olarak şeftali tüketmek saç dökülmesini azaltır..

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 10

Macaristan'da genellikle 'Sakinlik Meyvesi' olarak anılan şeftali gerçekten de etkili bir stres gidericidir be kaygılarınızın azalmasında da faydalıdır.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 11

Şeftali afrodizyak olarak da kullanılabilir.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 12

Yapılan araştırmalara göre şeftali, selenyum içermesi nedeniyle kanseri önlemede olumlu etkiye sahiptir.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 13

Dünyanın en büyük şeftali üreticisi Çin'dir. İkinci sırada ise İtalya yer alıyor.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 14

Şeftali ağacı çoğu zaman hayat ağacı olarak kabul edilir.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 15

Ağustos ayı, 1982'den beri ABD'de Ulusal Şeftali Ayı olarak kutlanıyor.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 16

Çin kültüründe şeftali iyi şansın ve uzun ömürün sembolüdür .

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 17
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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 18
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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 19

ABD'deki ilk şeftali bahçesi 1565 yılında Florida'da kuruldu.

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Şeftali yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek 20

Şeftalinin menşei aslen Çin'dir. Avrupa'ya Türkiye ve İran aracılığıyla tanıtılmıştır.

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