Sega oyun dünyasında devrime hazırlanıyor

Sega, video oyunları için Netflix benzeri bir abonelik hizmeti başlatmayı değerlendirdiğini açıkladı. Şirket, sektördeki bu gelişimi hızlandırmak ve oyunculara daha erişilebilir bir oyun deneyimi sunmak istiyor. Sega'nın başkanı Shuji Utsumi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu tür abonelik ürünleri gerçekten ilginç," dedi ve şirketin şu anda bazı fırsatları değerlendirdiğini belirtti. Ancak hangi projeler üzerinde çalışıldığına dair detay vermedi.

Halihazırda Xbox Game Pass ve PlayStation Plus gibi abonelik hizmetleri, oyuncuların belirli bir aylık ücret karşılığında bir dizi oyuna erişmesine olanak tanıyor. Bu tür servisler, oyuncuların oyunları sahiplenmek yerine kiralayarak oynamalarına imkan tanıyor. Sega'nın böyle bir hizmet başlatmasının, oyuncuların farklı platformlar yerine doğrudan Sega'ya abone olmasını sağlayarak finansal anlamda fayda getirebileceği düşünülüyor.

Ancak bu durum, oyuncular arasında endişelere yol açıyor. Twitch'te oyun yayıncılığı yapan Rachel Howie, "Çok fazla aboneliğimiz var ve bir yenisini haklı çıkarmakta zorlanıyoruz," diyerek, Sega'nın hizmetinin yalnızca Sega hayranları için cazip olacağını ancak ortalama bir oyuncunun buna ilgi göstermeyebileceğini ifade etti. Ayrıca, Sega'nın bu adımının diğer platformlardaki oyunlarının çıkarılmasına yol açarak maliyetlerin artmasına neden olabileceği de öne sürülüyor.

Sega'nın oyunları, şu anda Xbox Game Pass gibi bir dizi farklı stream platformunda yer alıyor. Bu platformlar, aylık abonelik ücretlerine göre çeşitleniyor. Örneğin, Xbox Game Pass, aylık 6.99 £ ile 14.99 £ arasında değişen fiyatlarla sunulurken, PlayStation Plus'ın fiyatları 6.99 £ ile 13.49 £ arasında değişiyor. Bu nedenle, Sega'nın kendi abonelik sistemini kurmasının finansal açıdan avantajlı olacağı düşünülüyor.

Sega'nın geçmişteki büyük başarısı, Sonic the Hedgehog ve Nintendo'nun Super Mario'su arasındaki rekabetle 1990'larda zirveye ulaşmıştı. Ancak, şirketin şu anda küresel çapta yeniden güçlenmesi gerektiğini belirten Shuji Utsumi, "Sega'yı gerçekten parlak hale getirmek istiyorum," dedi. Utsumi, Japonya’daki yerel başarıya fazla odaklanıldığını ve dünya çapında daha geniş bir kitleye hitap etmesi gerektiğini vurguladı.

Sega'nın son dönemdeki en dikkat çekici oyunları arasında Metaphor: ReFantazio ve Like a Dragon: Infinite Wealth yer alıyor. Bu oyunlar, Sega'nın yeni IP'leri olarak öne çıkarken, Sonic serisinin geleceği konusunda da heyecan verici gelişmeler var. Utsumi, "Sonic Adventure'dan sonra yeni bir oyun geliştirmek oldukça heyecan verici ve zorlu olacak," dedi.

Sega'nın geleceği için en büyük beklentiler arasında, Sonic serisinin yeniden canlandırılması ve Chao Garden gibi efsanevi özelliklerin geri getirilmesi bulunuyor. Ancak, bu konuda detay vermekten kaçındı.

Sega'nın 2023 yılı da pek çok zorlukla geçse de, şirketin küresel pazarda yeniden etkili olma stratejisi umut verici. Bu yıl, metin yazarlığı ve oyun dünyasında önemli ödüller kazanan Metaphor: ReFantazio ile dikkat çekti. Bununla birlikte, iş gücü küçültme ve Football Manager 2025'in ertelenmesi gibi olumsuz gelişmeler de yaşandı. Ancak, Sega'nın bu stratejik hamlelerinin, şirketin uzun vadede başarıya ulaşmasına yardımcı olacağı düşünülüyor.