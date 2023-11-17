SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|0160336850
|KEMAL AKBUDAK
|KARŞIYAKA MAH. 1703 SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR
|202012202012
|0015
|2022053166DUY0000002
|2022053114DUu0000005
|1.460.340,52 TL
|0,00 TL
|1.460.340,52 TL
|0160336850
|KEMAL AKBUDAK
|KARŞIYAKA MAH. 1703 SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR
|202001202012
|0010
|2022053166DUY0000002
|2022053114DUu0000009
|1.784.330,68 TL
|0,00 TL
|1.784.330,68 TL
|0370320194
|SELAHATTİN AKSOY
|SÜVARİ MAH. 1761 SK. ELIF APT Kapı No:3 Daire No:3 Tel: ETİMESGUT ANKARA
|201401201412
|9121
|2023092866DUY0000003
|2023092814DUu0000012
|2.078.600,00 TL
|0,00 TL
|2.078.600,00 TL
|1050561105
|AVEDAS MADEN ENERJİSAN.VE TİC.A.Ş.
|MERKEZ MAH. İZZETPAŞA SOK. Kapı No:16 Daire No:15 Tel:2122965588 ŞİŞLİ İSTANBUL
|200711200711
|0040
|2022112266DUZ0000001
|2022110214DUv0000004
|1.728.593,70 TL
|0,00 TL
|1.728.593,70 TL
|4200251833
|YALÇIN GÜLLÜ
|ÜREĞİL MAH. 1151 SK. ALYURT APT Kapı No:45 Daire No:2 Tel: MAMAK ANKARA
|201901201912
|0001
|2023100966DUc0000007
|2023100914DUy0000037
|0,00 TL
|2.226.589,20 TL
|2.226.589,20 TL
|5630917260
|İBRAHİM KİREMİTCİ
|MERKEZ BÜK Kapı No:22 Daire No:2 Tel: MERKEZ KASTAMONU
|202304202306
|0033
|2023100566DUd0000001
|2023100514DUz0000001
|4.140.046,11 TL
|0,00 TL
|4.140.046,11 TL
|5630917260
|İBRAHİM KİREMİTCİ
|MERKEZ BÜK Kapı No:22 Daire No:2 Tel: MERKEZ KASTAMONU
|202201202212
|0010
|2023100566DUd0000001
|2023100514DUz0000003
|15.080.876,44 TL
|0,00 TL
|15.080.876,44 TL
|Dairemizce tanzim olunarak posta ve memur eli ile muhataplarına tebliğ olunamayan ödeme emirlerinin vergi kimlik numaraları ,ödevlinin adı, soyadı ve ünvanı, adresi, ödeme emrinin numarası, dönemi ve miktarı yazılı liste yukarıdadır. 213 sayılı V.U.K.'un 103’üncü, 104’üncü, 105’inci ve 106’ncı maddeleri gereğince; iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beş (15)’ inci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir (1) ay içerisinde müracatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenlere, iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01932590