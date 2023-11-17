SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıCeza ToplamıToplam Borç
0160336850KEMAL AKBUDAKKARŞIYAKA MAH. 1703 SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR20201220201200152022053166DUY00000022022053114DUu00000051.460.340,52 TL0,00 TL1.460.340,52 TL
0160336850KEMAL AKBUDAKKARŞIYAKA MAH. 1703 SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: MERKEZ AFYONKARAHİSAR20200120201200102022053166DUY00000022022053114DUu00000091.784.330,68 TL0,00 TL1.784.330,68 TL
0370320194SELAHATTİN AKSOYSÜVARİ MAH. 1761 SK. ELIF APT Kapı No:3 Daire No:3 Tel: ETİMESGUT ANKARA20140120141291212023092866DUY00000032023092814DUu00000122.078.600,00 TL0,00 TL2.078.600,00 TL
1050561105AVEDAS MADEN ENERJİSAN.VE TİC.A.Ş.MERKEZ MAH. İZZETPAŞA SOK. Kapı No:16 Daire No:15 Tel:2122965588 ŞİŞLİ İSTANBUL20071120071100402022112266DUZ00000012022110214DUv00000041.728.593,70 TL0,00 TL1.728.593,70 TL
4200251833YALÇIN GÜLLÜÜREĞİL MAH. 1151 SK. ALYURT APT Kapı No:45 Daire No:2 Tel: MAMAK ANKARA20190120191200012023100966DUc00000072023100914DUy00000370,00 TL2.226.589,20 TL2.226.589,20 TL
5630917260İBRAHİM KİREMİTCİMERKEZ BÜK Kapı No:22 Daire No:2 Tel: MERKEZ KASTAMONU20230420230600332023100566DUd00000012023100514DUz00000014.140.046,11 TL0,00 TL4.140.046,11 TL
5630917260İBRAHİM KİREMİTCİMERKEZ BÜK Kapı No:22 Daire No:2 Tel: MERKEZ KASTAMONU20220120221200102023100566DUd00000012023100514DUz000000315.080.876,44 TL0,00 TL15.080.876,44 TL
Dairemizce tanzim olunarak posta ve memur eli ile muhataplarına tebliğ olunamayan ödeme emirlerinin vergi kimlik numaraları ,ödevlinin adı, soyadı ve ünvanı, adresi, ödeme emrinin numarası, dönemi ve miktarı yazılı liste yukarıdadır. 213 sayılı V.U.K.'un 103’üncü, 104’üncü, 105’inci ve 106’ncı maddeleri gereğince; iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beş (15)’ inci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir (1) ay içerisinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir (1) ay içerisinde müracatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenlere, iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01932590