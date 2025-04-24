Şehidimiz törenle uğurlandı!

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day için cenaze töreni düzenlendi.

İskenderpaşa Camisi'ndeki cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Ankara Bağımsız Milletvekili Koray Aydın, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ve KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı katıldı.

Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın naaşı, burada kılınan cenaze namazı sonrası Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında silah arkadaşının, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşlarına hakim olamadığı dikkati çekti.