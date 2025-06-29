Şehidimizin emanetine anlamlı doğum günü sürprizi

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Şule Ergüder tarafından kurulan Düzce Polis Eşleri Derneği (POLED), yaptığı etkinliklerle adından söz ettiriyor. POLED Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder, Müdür Yardımcıları ve eşleri ile birlikte, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen anlamlı programa katılım sağladı.

9 Ocak 2008 tarihinde şehadete eren kahraman Polis Memuru Gökhan Elbistan'ın kızı Ela Elbistan'ın doğum günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, Ergüder ve beraberindekiler, Ela'ya çeşitli hediyeler takdim ederek mutluluğuna ortak oldular.

Programda duygusal anlar yaşanırken, kahraman şehidimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.