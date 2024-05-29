Şehidin eşinden muayene ücreti talep ettiler. Kamuda tasarruf şehit yakınlarından başladı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Şehidin eşinden muayene ücreti talep ettiler. Kamuda tasarruf şehit yakınlarından başladı

Şehit yakınları, 3713 ve 2330 sayılı kanunlar gereğince özel hastanelerden katılım payı ödemeden yararlanabiliyordu. Ankara Lokman Hekim Hastanesi, düzenli olarak hastaneye gelen bir şehit eşinden ücret talep etti. Uygulamaya itiraz eden şehit eşine, "Kamuda Tasarruf Paketi" kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf Planı’nda memurlara yönelik pek çok kısıtlama bulunurken, söz konusu paket ile 100 milyar liraya yakın tasarruf yapılacağı kaydedilmişti.

2353385-620x349.jpgŞEHİT EŞİNDEN ÜCRET TALEP ETTİLER

Uzun süredir Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Lokman Hekim Hastanesi'ne giderek muayene ve tetkiklerini yaptıran ve şehir yakını olmadı sebebiyle, bu uygulamalar için bir ücret ödemeyen E.T., bugün gittiği hastanede skandal bir uygulamayla karşılaştı.

"ŞEHİT AİLESİNE HERHANGİ BİR AYRICALIK YAPILMAYACAK"

Kendisinden ücret talep edilince şehit yakını olduğunu ileten E.T. ve oğluna, "Artık şehit yakınları da muayene ve tahlil için ücret ödeyecek" cevabı verildi. Duruma itiraz eden E.T.'nin oğlu N.T., konuyu hastane yöneticisine taşıdı.

Hastane yönetici ise, şehit yakınlarına, Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında şehit yakınlarının ayrıcalıklarının düşürüldüğünü, artık kendilerinin de SGK'lı vatandaşlar ile aynı koşullara sahip olduğunu ifade etti.

sgk-personel-alimi-gerceklestiriyor-350994.jpgHASTANE İDDİALARI DOĞRULADI
Söz konusu hastane, konu hakkında, "Şu anda bizlere iletilen bilgi bu şekilde. Artık şehit yakınlarından da ücret alınacak" açıklamasında bulundu.

maxresdefault.jpg

İlgili Haberler
Cezalar artırıldı. Resmen yürürlüğe girdi
Kamuda sadece kiraya 4,5 milyar lira harcandı. 'Tasarruf genelgesi olmasaydı ne kadar harcayacaklardı?'
Bakanlık Limak’a 15 milyon lira kira ödeyecek. Tasarruf bunun neresinde?
Son Haberler
Beşiktaş'a tüm borcunu ödedi Spor
Beşiktaş'a tüm borcunu ödedi
Kıyafeti yüzünden topa tutulan Hadise ezan sesini duyunca konsere ara verdi Magazin
Kıyafeti yüzünden topa tutulan Hadise ezan sesini duyunca konsere ara verdi
'Garson’dan ele geçirildi! Polis düğmeye basıldı… Gündem
'Garson’dan ele geçirildi! Polis düğmeye basıldı…
AKP’nin abilerinden Erdoğan’a uyarı! Tek tek anlattılar Gündem
AKP’nin abilerinden Erdoğan’a uyarı! Tek tek anlattılar
O Ses Almanya’ya Türk kızı damga vurdu. Jüri üyeleri öve öve bitiremedi Magazin
O Ses Almanya’ya Türk kızı damga vurdu. Jüri üyeleri öve öve bitiremedi
Öğrencilere toplu taşıma 1 lira. Belediyeden büyük jest Gündem
Öğrencilere toplu taşıma 1 lira. Belediyeden büyük jest
Diyanet Ukrayna’ya göreve gönderdi evli imam 25 yaş küçük kadından çocuk yapıp döndü Gündem
Diyanet Ukrayna’ya göreve gönderdi evli imam 25 yaş küçük kadından çocuk yapıp döndü