Şehidin eşinden muayene ücreti talep ettiler. Kamuda tasarruf şehit yakınlarından başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf Planı’nda memurlara yönelik pek çok kısıtlama bulunurken, söz konusu paket ile 100 milyar liraya yakın tasarruf yapılacağı kaydedilmişti.

ŞEHİT EŞİNDEN ÜCRET TALEP ETTİLER

Uzun süredir Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Lokman Hekim Hastanesi'ne giderek muayene ve tetkiklerini yaptıran ve şehir yakını olmadı sebebiyle, bu uygulamalar için bir ücret ödemeyen E.T., bugün gittiği hastanede skandal bir uygulamayla karşılaştı.

"ŞEHİT AİLESİNE HERHANGİ BİR AYRICALIK YAPILMAYACAK"

Kendisinden ücret talep edilince şehit yakını olduğunu ileten E.T. ve oğluna, "Artık şehit yakınları da muayene ve tahlil için ücret ödeyecek" cevabı verildi. Duruma itiraz eden E.T.'nin oğlu N.T., konuyu hastane yöneticisine taşıdı.

Hastane yönetici ise, şehit yakınlarına, Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında şehit yakınlarının ayrıcalıklarının düşürüldüğünü, artık kendilerinin de SGK'lı vatandaşlar ile aynı koşullara sahip olduğunu ifade etti.

HASTANE İDDİALARI DOĞRULADI

Söz konusu hastane, konu hakkında, "Şu anda bizlere iletilen bilgi bu şekilde. Artık şehit yakınlarından da ücret alınacak" açıklamasında bulundu.