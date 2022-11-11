Şehit Emre Sevinç'in kanı yerde kalmadı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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