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Şehit Emre Sevinç'in kanı yerde kalmadı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı teröristin saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:34
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Şehidin kanı yerde kalmadı: Piyade Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şehit Emre Sevinç'in kanı yerde kalmadı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Kahraman şehidimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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