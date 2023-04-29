Şehidin kızının gözyaşları sel oldu

PKK'ya yönelik Mardin ve Şırnak kırsalında devam eden operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün naaşı Uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Şehidin kızının gözyaşları sel oldu

Editör: Kenan KAYHAN / TOKAT

Terör örgütüyle çıkan çatışmada yaralanan Tokat Niksar nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası şehit Mehmet Gündüzün cenazesi uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Şehidin cenazesini Hava alanında Devlet protokolü askeri Erkan ve şehidin ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin eşi ve iki çocuğu ile birlikte uçakla gelirken şehidin annesinin ve küçük kızının ağlaması yürekleri dağladı.

Şehidin cenazesi daha sonra Tokat'ın Niksar ilçesinde ki Ulu camide kılınan cenaze namazı sonrası Günlüce köyünde toprağa verildi.

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