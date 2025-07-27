Şehidin son yolculuğu! Edirnekapı’da hüzünlü tören

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan muhafız er Hayrullah Hamit Karaman için Ataköy'de cenaze töreni düzenlendi.

Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

Öğle namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehidin yakınları katıldı.

Şehidin anne ve babası taziyeleri camii avlusunda kabul etti. Aileye başsağlığı dileyen Bakan Göktaş, şehidin annesinin yanına oturarak teselli etti. Cenaze namazının ardından şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Şehit Karaman, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.