Şehir genelinde çiçek ekimi

Iğdır’da şehir genelindeki çiçek ekimi dikkat çekti.

Şehir genelinde çiçek ekimi

İHA'nın haberine göre; Iğdır’da belediye tarafından şehrin genelinde bulunan park, bulvar ve ana caddelerdeki ağaçların bakımları yapılırken bir yandan da çiçek ekme çalışması sürüyor.

Iğdır Belediyesi şehrin daha güzel görünmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde şehrin farklı noktalarında bulunan ağaçların bakımı yapılırken bir yandan da çiçek ekme çalışması yapıldığı görüldü.

Iğdır Belediyesi çiçek seralarında yetiştirilen çiçekler birçok alanda ekilirken şehrin farklı noktalarında çiçek ekme çalışmaların mevsime göre devam edeceği bildirildi.

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