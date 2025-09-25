Şehir hastanelerinde ekipmanlar eksik ve uygunsuz. Sayıştay'ın çarpıcı Sağlık Bakanlığı raporu

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2024 denetim raporu, hastane yapım işlerinde büyük usulsüzlükler olduğunu ortaya çıkardı.

Raporda, Ordu Şehir Hastanesi’nde temel tesisatların eksik olduğu, Hatay Samandağ’da ise ameliyathaneler için zorunlu olan kurşun kaplamanın bulunmadığı kaydedildi.

Sayıştay, Sağlık Bakanlığı’nın 2024 yılı denetim raporunu yayımladı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, raporda Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan 23 adet anahtar teslim yapım işinde ciddi eksiklikler ve sözleşme yönetiminde hatalar tespit edildi.

Sayıştay, sözleşme sürelerinin işin büyüklüğü ve niteliğiyle bağdaşmadığını ve bu nedenle birçok projenin zamanında tamamlanamadığını belirtti.

Raporda, kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren inşaat kusurlarına ilişkin çarpıcı örneklere yer verildi:

Ordu Şehir Hastanesi (900 Yataklı): Hastanenin yapım işinde kalorifer, havalandırma ve duman tesisatına ilişkin birçok temel gereksinimin sağlanmadığı tespit edildi.

Hatay Samandağ Devlet Hastanesi (75 Yataklı): Ameliyathaneler için zorunlu olan kurşun kaplama imalatının bulunmadığı kaydedildi. Bu eksiklik, hastaların ve sağlık personelinin güvenliği açısından büyük bir risk teşkil ediyor.

Yapım işlerinin yanı sıra, hastanelerin tıbbi ekipman tedarik süreçlerinde de aksaklıklar yaşandığı raporda belirtildi. Denetimler, hastanelerde anlaşmalı şirketler tarafından sağlanması gereken tıbbi ekipmanlarda eksiklikler ve uygunsuzluklar olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, arızalanan ekipmanların görevli şirketler tarafından onarımlarının zamanında gerçekleştirilmediği ve Bakanlığın genel ilaç temininde de eksik kaldığı kaydedildi.