İstanbullular dikkat. Vapur seferleri iptal edildi

Milli Gazete'nin haberine göre, İstanbul’da Şehir Hatları’na bağlı bazı seferler lodos nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Avcılar – Bostancı, Avcılar – Bakırköy – Kadıköy, Üsküdar – Aşiyan, Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu (Ring), Bostancı – Karaköy – Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş” seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
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