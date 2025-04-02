Şehir magandaları durak camlarını kırdılar

Elazığ'da gece saatlerinde 3 kişi, bir otobüs durağının camlarını kırdı. Durağın camlarını tekme ve yumruklarla kıran şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Elazığ merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağına 3 kişi tarafından zarar verildi. Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülerde 3 kişinin durağın camlarını tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdikleri görüldü. Olayın ardından devriye gezen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis ekiplerinin şüphelileri kovaladığı anlar da kameraya yansıdı.