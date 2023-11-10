Şehir magandaları havaya ateş açtı

İstanbul Başakşehir’de şehir magandaları havaya ateş açtı. Asker eğlencesi sırasında havaya ateş açan grup, havai fişek de fırlattı.

KAYNAK: İHA
Şehir magandaları havaya ateş açtı

Başakşehir’de dün gece saatlerinde araçla asker eğlencesi yapan grup, havai fişek atıp silahla havaya ateş açtı. Şahısların havaya silahla ateş açtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, asker eğlencesi amacıyla araç konvoyu düzenleyen bir grup, tabancalarla sokak arasında havaya ateş açıp havai fişek attı. Şahısların çevredeki vatandaşlara ve evlere aldırış etmeden silah ateş açtığı görüldü. Yapılan ihbarlar doğrultusunda olay yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Grup ardından dağılırken, magandaların silah sıktığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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