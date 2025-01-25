Şehir magandaları lokantaları basıp 5 milyon TL haraç istediler

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe'de aynı kişiye ait olan üç lokantayı kurşun yağmuruna tuttular bir de üstüne 5 milyon lira haraç istediler. Şehir eşkıyası 6 şahıs polis ekiplerince yakalandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de bulunan aynı işletmeciye ait 3 lokanta, 20-21-22 Ocak tarihlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. İşyeri sahibi, polise başvurdu ve lokantalarını kurşunlayan kişilerin kendisini aradı. İş yeri sahibi: "Biz size ceza kestik. Dükkan başına 5 milyon lira, toplamda 15 milyon lira para istiyoruz" dediklerini söyledi.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin kurşunlama olayları sırasında görüntülerinin bazı güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin taksiye binerek olay yerine yakın yerlerde indikleri, yaya olarak işletmelere gelip ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçtıkları ardından birkaç sokak ötede kendilerini bekleyen otomobillerle uzaklaştıkları anlar yer aldı.

120 SAATLİK GÖRÜNTÜ 5 KİŞİYİ YAKALATTI

Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde çevreden temin edilen 120 saat görüntüyü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Anadolu Adliyesi Örgütlü Suçlar Savcılığından alınan izinle tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen A.E.(21), B.P.(20), K.A.S.(19), K.G.(15) ve H.A.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

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Şüphelilerden yaşları küçük olan K.G. ve H.A. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Geri kalan 3 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler talimatın yurt dışından geldiğini söyleyerek, Türkiye'de kendileriyle irtibat kuran bir kişinin ismini polislere verdi.

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ÖRGÜTÜN ELEBAŞI ŞÜPHELİSİ DE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevk edildiği Anadolu Adliyesinde polisin dikkati örgütün elebaşı olduğu iddia edilen bir şüphelinin daha yakalanmasını sağladı.

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Adliye binasında ifade için bekleyen şüphelilerin yanında bulanan Gasp Büro Amirliği ekipleri, giriş kapısında şüpheli bir şekilde bekleyen iki kişiyi tespit etti. Yapılan incelemede bu kişilerden birinin operasyon kapsamında aranan ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Y.E.E. (25) olduğu belirlendi. Bunun üzerine hareket geçen ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi yanında bulunan M.A. ile (25) birlikte yakaladı.

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6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma kapsamında haklarında "Örgüt kurmak ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehir magandaları lokantaları basıp 5 milyon TL haraç istediler

Şehir magandaları lokantaları basıp 5 milyon TL haraç istediler

Şehir magandaları lokantaları basıp 5 milyon TL haraç istediler

Şehir magandaları lokantaları basıp 5 milyon TL haraç istediler

Şehir magandaları lokantaları basıp 5 milyon TL haraç istediler

Şehir magandaları lokantaları basıp 5 milyon TL haraç istediler

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