Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler

Bitlis Tatvan’da herkesi endişelendiren görüntüler geldi. Yağışların artması ile şehir merkezinde çekirge sayısı arttı.
Çekirgeler adeta şehri istila etti. Özellikle sahil şeridini kaplayan çekirgeler esnafa da zorluk çıkarıyor.
Esnaf Sedat Erdoğdu, “Çekirge istilasına uğradık. Yetkililerden yardım bekliyoruz.
Esnaf olarak kapılarımızı açamıyoruz. Şu an duyduğum kadarıyla Tatvan’ın genelinde durum böyle.
Yetkililer bir an önce bu işe bir el atsın, bu işe bir çözüm olsun, biz de rahata kavuşalım” ifadelerini kullandı.
Bir başka vatandaş ise durumun kendilerini ürküttüğünü belirterek sayılarının giderek arttığını açıkladı.
Tatvan Belediyesi ise çekirge ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının başladığını söyledi.