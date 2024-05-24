Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler

Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler
Düzenleme: Kaynak: İHA

Bitlis Tatvan’da çekirgeler şehir merkezinin her yerinde var. Vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 1

Bitlis Tatvan’da herkesi endişelendiren görüntüler geldi. Yağışların artması ile şehir merkezinde çekirge sayısı arttı.

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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 2

Çekirgeler adeta şehri istila etti. Özellikle sahil şeridini kaplayan çekirgeler esnafa da zorluk çıkarıyor.

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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 3

Esnaf Sedat Erdoğdu, “Çekirge istilasına uğradık. Yetkililerden yardım bekliyoruz.

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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 4

Esnaf olarak kapılarımızı açamıyoruz. Şu an duyduğum kadarıyla Tatvan’ın genelinde durum böyle.

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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 5

Yetkililer bir an önce bu işe bir el atsın, bu işe bir çözüm olsun, biz de rahata kavuşalım” ifadelerini kullandı.

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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 6

Bir başka vatandaş ise durumun kendilerini ürküttüğünü belirterek sayılarının giderek arttığını açıkladı.

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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 7

Tatvan Belediyesi ise çekirge ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının başladığını söyledi.

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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 8
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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 9
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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 10
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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 11
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Şehir merkezini istila etti. Bitlis’te endişelendiren görüntüler 12
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