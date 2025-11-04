"Altu alti", e.postayla kısa mesaj gönderdi: "DEM Parti'den önce HDP vardı. 2014 yerel seçimlerinde sloganı 'şehir senin’ idi. Şimdi planlananlar olursa DEM'in seçim sloganı sanırım 'ülke senin' olur..."

***

"Şehir Senin" sadece seçim sloganı değil, 2014 Yerel Seçimlerinde “Halkların Demokratik Partisi”nin seçim şarkısı idi...

Şarkının sözleri şöyleydi:

“oooo ooooo yan yana yan yana

oooo ooooo yan yana yan yana

Şehir bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana !

Şehir bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana !

yolu gazı binası hepsi senin emeğin,

kalk ayağa sahip çık: bırakma! şehir senin!

oooo ooooo yan yana yan yana,

oooo ooooo yan yana yan yana

Şehir bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana !

Şehir bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana !

oooo ooooo ekmek için aşk için,

oooo ooooo rengarenk günler için

madrabaza bırakma sahip çık şehir senin!

düzenbaza bırakma sahip çık şehir senin!

suyunu ormanını beş paraya kim sattı!

gazı copu yiyen o, gülmek: halkların hakkı.

oooo ooooo yan yana yan yana

Şehir bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana!

oooo ooooo ekmek için aşk için,

oooo ooooo rengarenk günler için

madrabaza bırakma sahip çık şehir senin!

düzenbaza bırakma sahip çık şehir senin!

haydi yarının için sözünü söylemeye:

emeğine sahip çık sen de gel HDP'ye

oooo ooooo yan yana yan yana

Şehir bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana!

oooo ooooo ekmek için aşk için,

oooo ooooo rengârenk günler için

madrabaza bırakma sahip çık şehir senin!

düzenbaza bırakma sahip çık şehir senin!

***

DEM Parti'nin 2024 yerel seçim bildirgesini ise Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan açıkladı.

"Yerel Demokrasi ile Özgür Kentlere" denilen bildirgede "Bizler, 2024 yerel seçimlerini; merkezileşmeye karşı yerel demokrasilerin güçleneceği bir eşik olarak görüyoruz. Demokratik Yerel Yönetimler Yolculuğumuz Sürüyor, Sürecek! 1970’lerde Hilvan, Batman, Fatsa ve Amed’de oluşturulan devrimci yerel yönetimler ile 1999’dan bugüne kadar devam eden tüm tarihsel çıkışlar eksikleri ve başarılarıyla hepimizin." ifadeleri kullanıldı.

1970'lerde, bahsedilen il ve ilçeler "kurtarılmış bölge" sayılıyordu... Bildirgede “1999'dan günümüze devam eden çıkışlar"dan, birinci açılım sürecinde oluşturulan ve 800 şehit pahasına örgüt kontrolünden geri alınan "kurtarılmış il ve ilçeler kastediliyor olsa gerek.

Bildirgede "Çok dilli belediyeciliği, eş başkanlık sistemini ve yerel demokrasi deneyimlerini bu ülkenin tarihine yazdık. Tüm bu kazanımları büyütmek ve halklarımızla birlikte ileriye taşımak için geliyoruz! DEM Parti Yerel Yönetimleri; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na ve diğer evrensel hukuk anlaşmalarına konulan çekincelerin kaldırılmasını savunur ve bunun için mücadele eder. Tüm göçmen ve mültecilerin uluslararası hukuk ile tanımlanmış haklarını kullanması önündeki engellerin kaldırılmasını savunur. Yerel yönetimlerde siyasi, idari ve mali özerkliği savunuyoruz." denildi.

***

Bir ara, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEM Parti’nin “Türkiye’nin üniter yapısının değiştirilmesi ve Kürtçe’nin resmi dil olması da dahil olmak üzere yedi talepte bulunduğunu” belirterek “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”na bu sebeple katılmadıklarını açıklamıştı.

DEM Parti ise bu mesaja "DEM Parti’ye yönelik maksatlı bir dezenformasyon ve yalanlar dolaşıma sokuluyor." diye cevap vermişti Bu açıklamadan sonra, DEM Parti grubunda, Güneydoğu Anadolu'dan “Kürdistan" diye bahsedilmişti.

***

Numan Kurtulmuş ise İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta’nın “PKK sevdanız nereden geliyor?” sorusuna cevap verirken “Sürecin başından bu yana anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir tartışma gündeme gelmedi.” dedi.

Kurtulmuş ayrıca, “Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi." diye konuştu.

İyi de bütün bunlar, DEM Parti’nin seçim bildirgesinde var!

***

Anlaşılıyor ki komisyonu kuranlar da katılanlar da Türk Milleti'ni bu şekilde ikna edebileceğini zannediyor!

DEM Parti'nin istekleri karşılanırsa seçim şarkıları, "şehir senin" değil "ülke senin" olacak... Türk Millet, bunu biliyor...