Şehir siste kayboldu! Mesafe 20 metreye düştü: Görenler şaşkına döndü

Zonguldak kent merkezinde yoğun sis etkili olurken, şehrin hemen her noktasından görülen Uzun Mehmet Camii'nin 72 metre yüksekliğindeki 4 minaresi sis içinde kayboldu.

Sis nedeniyle sahil yolu boyunca görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde denizin üzerini kaplayan sis, gün ilerledikçe şehir merkezine de yayıldı.

Sıcaklığın 11 dereceye kadar düştüğü kentte sis, güzel manzaralar oluşturdu.

Dronla kaydedilen görüntüler, şehrin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kent merkezinden Kozlu ilçesine kadar uzanan sahil hattı boyunca 20 kilometreden fazla bir alanda sis etkili oldu.

Yol boyunca görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

Kentin simge mekanlarından olan Uzun Mehmet Camii'nin 72 metre yüksekliğindeki 4 minaresi siste kayboldu.

Kenti adeta ikiye bölen sis nedeniyle güzel manzaralar ortaya çıktı.