Şehirde büyük felaket: Yüzlerce yıllık anıt ağaçlar tehlikede!

EN BÜYÜK TEHLİKE HALFETİ VE KARAKÖPRÜ'DE

Olumsuzlukların en fazla hissedildiği Halfeti ve Karaköprü ilçelerinde, bir çok ağaç yapraklarını döktü ve dalları da kurumaya başladı. Üreticiler, ağaçlardaki kurumanın geçen yıl yaşanan don ve yaz aylarının kurak geçmesine bağladı.

YÜZLERCE YILLIK FISTIK AĞAÇLARI TEHLİKE ALTINDA

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Halfeti ilçesinde bulunan yüzlerce yıllık fıstık ağaçları büyük tehlike yaşıyor. Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü Mahalle Muhtarı Adem Yalçınkaya, "Bu bölgedeki en büyük en yaşlı ağaçlar burada olduğu için herhalde bu ismi almış. Zaten arkamızdaki ağacın yaşı ve tarihinden de belli. Tahmini 462 yaşında ama belki daha büyüktür. Buna benzeyen, bundan daha büyük ağaçlar da belki vardır ama bu bölgenin en eski ağaçları Fıstıközü Mahallesindedir. Bizim bu bölgede fıstık, zeytin, ceviz, nar, kayısı, erik, her şey vardı ama köyümüzün kuruluş sebebi olan doğal kaynak sularımız kurudu. Sulu tarım yapamaz hale geldik. Şu anda insanlar kendi imkanlarıyla, kuyuyla, sondajla, güneş panelleriyle uğraşıyor ama o da geçici bir çözüm çünkü kuraklık bu bölgede ciddi bir sorun. Asırlık ağaçlarımız, geçim kaynaklarımız, köyümüzün kuruluş sebebi suyumuz, o su olmasa belki köyümüz de olmazdı, kurudu. Şu anda kuraklıkla ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Tarım yaptığımız doğal kaynak sularımız kurudu" dedi.

​​​​​​​

CEVİZ, NAR, ERİK AĞAÇLARI KURUDU

Daha önce bu bölgede farklı meyvelerin yetiştiğini söyleyen Fıstıközü kırsal Mahallesinde üreticilik yapan Ali İhsan Çevik "300 yaşında fıstık ağacı var, 250 yaşında var. Bu anıtsal ağacımız en büyüğü ve 462 yaşında. Gelir kaynağımız ceviz, nar, erik bunlar gitti. Bir tek fıstık kaldı. Fıstık da gidecek. Devletimizden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

İKLİM KURAK GEÇİYOR

Yüzler yıllık çok sayıda fıstık ağacının bulunduğu Karaköprü İlçesine bağlı Esemkulu kırsal Mahallesinde yaşayan Enver Çoban, "Burası fıstığın anayurdu diyebileceğimiz bir bölge. Şu anda içerisinde bulunduğum ağaç yaklaşık 700 yıllık bir fıstık ağacı. Kökünün çevresini ölçtüğümde 4 metre çıktı. Türkiye'nin en büyük fıstık ağaçları bizim bu Esemkulu köyündedir. Fıstık ağacı çok geç gelişiyor. Bir de bizim buranın iklimi kurak geçiyor. Eğer bu ağaçlar sulansaydı bunun 3-4 katı olurdu. Maalesef sulama imkanımız yok, milli servetimiz zayi oluyor" diye konuştu.