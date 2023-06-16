Şehirler arası tefeci operasyonu

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Manisa'da illerine kadar uzanan tefecilere baskın düzenledi. 5 kişi tutuklandı.

Şehirler arası tefeci operasyonu

İHA'nın haberine göre, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği iki ayrı tefecilik konusunu mercek altına aldı.

Ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırarak imzalattıkları senetleri icraya verip mağdur eden 10 şüpheliye yönelik İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Torbalı, Çeşme ilçeleri ile İstanbul ve Manisa'daki adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda; D.B., U.D., A.Ç., A.H., K.Y., T.Y., D.Y., S.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda altı 6 senet, 3 adet satış sözleşmesi, 1 adet ajanda ele geçirilerek adli işlemlere başlanıldı.
İşlemlerin bitimiyle adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise tutuklandı.

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