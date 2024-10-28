Şehirlerarası yolcu otobüsünde hamile kadın doğum yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şehirlerarası yolcu otobüsünde hamile kadın doğum yaptı

Sakarya’da Bolu’ya giden bir yolcu otobüsünde ilginç bir doğum gerçekleşti. Otobüs seyir halinde iken doğum sancısı başlayan anne adayı otobüsün içinde bulunan bir kadın yolcu tarafından doğum yaptı.

Geçtiğimiz hafta metrobüste doğum yapan bir anne haberinden sonra bugünde Düzce’den Bolu’ya giden şehirler arası yolcu otobüsünde anne adayı yoluculuk sırasında doğum yaptı. Otobüsün içinde bulunan bir kadın tarafından gerçekleşen doğumda anne ve bebeği Düzce’de ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'dan Bolu'ya giden 19 KK 093 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünde bir kadının doğum sancısı başladı. Yolcuların şoföre bilgi vermesiyle otobüs Düzce Otogarı'na girerek, sağlık ekiplerine bilgi verildi. Otogara giren otobüs içindeki kadın sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri otobüste doğuran anne N.T.A. ve bebeği, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum Acil Servisine kaldırdı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehirlerarası bir yolcu otobüsünde hamile kadın doğum yaptı

Şehirlerarası bir yolcu otobüsünde hamile kadın doğum yaptı

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