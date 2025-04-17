Şehirlerarası otobüsle gönderilen civcivlere zabıta el koydu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şehirlerarası otobüsle gönderilen civcivlere zabıta el koydu

Antalya’da şehirlerarası otobüsle gönderilen civcivlere zabıta el koydu. El konulan 300 civciv için otobüs firmasına ceza verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda ve canlı hayvan taşımacılığına karşı denetimlerine devam ediyor. Son olarak Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılan kontrollerde, Adana’dan otobüsle gönderilen ve mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen 300 civciv tespit edildi.

Civcivleri teslim almaya gelen kişi, zabıta ekiplerinin müdahalesi üzerine uzaklaşırken, canlı hayvanlara el konuldu. Civcivlerin orijin bilgilerinin belirsiz olması ve kuş gribi gibi salgın hastalık risklerine karşı alınan tedbirler kapsamında, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi. İncelemeler sonucunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

Son Haberler
Liverpool'da Virgil Van Dijk ile mutlu son
Liverpool'da Virgil Van Dijk ile mutlu son
90 yaşındaki annesini dövüp paralarını aldı
90 yaşındaki annesini dövüp paralarını aldı
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası
Gece gündüz şefkat: Yavru hayvanların hayat hikâyesi
Gece gündüz şefkat: Yavru hayvanların hayat hikâyesi
Hayati İnanç Battalgazi’de gönüllere dokundu
Hayati İnanç Battalgazi’de gönüllere dokundu