Geçtiğimiz yıl İstanbul– İzmir seferlerinde uygulanan ekspress otobüs uygulaması, kasım ayı itibarıyla İstanbul–Ankara arasında da hayata geçirilecek.

Yeni uygulama kapsamında bazı otobüs firmaları, kasım ayından itibaren İstanbul–Ankara hattında da ekspress seferler düzenlemeye başlayacak. Bu seferlerde Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi şehirlerde mola verilmeyecek, iki şehir arasında doğrudan ulaşım sağlanacak.

Firmalar, hem “normal” hem de “ekspress” olmak üzere iki farklı sefer tipi sunacak. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte toplam kontenjanların yarısının ekspress seferlere ayrılması planlanırken, , İstanbul–Ankara arasındaki seyahat süresini 30 ila 45 dakika arasında kısaltması bekleniyor