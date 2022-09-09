Diyanet, cuma hutbesinde 9 Eylül ve Atatürk'e yer vermedi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla, Kurtuluş Savaşı’nı hedef aldı ve “Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. İstanbul’un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık” dedi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9 Eylül’e denk gelen cuma hutbesinde tercihi ise Erdoğan’dan değil, Kahraman’dan yana oldu.

KURTULUŞ YOK!

2021’de hiçbir ulusal gün veya bayramda program düzenlemeyen, ulusal bayramlar ve günlere denk gelen cuma hutbelerinde yıllardır Atatürk’ün adını anmadığı için tepkilerin odağında olan ve bu geleneğini son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen cuma hutbesinde sürdüren Diyanet, Türkiye’nin işgalden kurtuluşu anlamına da gelen İzmir’in kurtuluş gününde, bugünkü hutbede, kurtuluşu görmezden geldi.

Cuma hutbesi, “ilim” konulu oldu. “Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın ilim, irfan, hikmet ve güzel ahlakı kuşanmış bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösterelim” denilen hutbede, gelecek hafta üniversitelerin açılacağına dahi değinildi. Ancak hutbede ne 9 Eylül ne de Atatürk’e yer verilmedi.