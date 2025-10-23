Olay, 21 Ekim'de akşam saatlerinde, Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Aralarında 2009 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şehit olan Şehit Piyade Er Ali Kıraç'ın babası Kaya Turan Kıraç'ın da olduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan otobüs şoförü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde soğukta bekleyen yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yolcular ile otobüs şoförü Ö.K. arasında tartışma yaşandı. Ö.K., bu sırada yolcular arasında yer alan şehit babası Kıraç'a da belediye tarafından verilen ücretsiz biniş kartını kullanması nedeniyle 'dilenci' diyerek hakaret etti. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Şikayet üzerine otobüs şoförünün iş akdi feshedildi.

'BU OLAY SABRIN DA SINIRINI AŞMIŞTIR'

Şehit babası Kaya Turan Kıraç ile Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, bugün Sivas Adliyesi'ne giderek halk otobüsü şoförü Ö.K. hakkında şikayette bulundu.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, olayı kınadıklarını belirterek, "Özel halk otobüsü şoförü tarafından, bir şehit babamıza ağır hakaretlerde bulunulmuş, fiziki saldırıya teşebbüs edilmiştir. Bu insanlık dışı, ahlak dışı davranışı en sert şekilde kınıyoruz. Şehitlerimizin kanıyla vatan olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak kimsenin haddine değildir. Biz bugüne kadar benzer olaylarda hep sükunetle, sabırla davrandık. Her defasında hukukun işlemesi için gerekeni yaptık. Ama bu olay sabrın da sınırını aşmıştır. Olayın ardından gerekli mercilerle hemen irtibata geçilmiştir. Şoför hakkında idari işlem başlatılmış, iş akdi feshedilmiş ve idari para cezası uygulanmıştır. Bu karar, benzer saygısızlıkları düşünen herkese açık bir uyarı olmalıdır. Hiç kimse, bir daha böyle bir cüreti göstermemelidir. Ayrıca, olayı cep telefonlarıyla kayda alarak gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayan duyarlı gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onların o duyarlılığı, adaletin yerini bulmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimizin onuruna uzanan her el, milletimizin vicdanı ve iradesiyle karşılık bulacaktır. Bizler, bu vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

'ONUN ÜCRETSİZ OLDUĞUNU BİLİYOR'

Şoförün şehit babasına yönelik ‘dilenci’ kelimesini bilinçli kullandığını söyleyen Deveci, "Şehit babamız arkadaşlarıyla beraber bekliyor. Yaklaşık 3 saat otobüsün gelmediği söyleniyor. Ufak bir serzenişte bulunuyor. Sivas’ta yaklaşık 3 yıl önce başlatmış olduğumuz bir uygulama var. Şoförlerin engelli, 65 yaş üstü ailelere tepkileri olduğu için biz de şehit ve gazi ailelerimize ayırt eden bir özellik getirdik. Kartı okuttukları zaman cihaz ‘vatan size minnettardır’ cümlesini seslendiriyor. Okuttuğu zaman zaten ‘vatan size minnettardır’ cümlesi geçiyor. Onun ücretsiz olduğunu biliyor. Videonun sonunda bizim zorumuza giden, kanımıza dokunan 'dilencisiniz' cümlesidir. Bu da onun bildiğini gösteriyor" diye konuştu.

'DİLENCİ KELİMESİ ÇOK ZORUMA GİTTİ'

Şehit babası Kaya Turan Kıraç ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Söylediği dilenci kelimesi çok zoruma gitti.' Bildiğin yere şikayet et' dedi. Ben de geldim bildiğim yere şikayet ettim, gerekeni yapacaklar" diye konuştu.