Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

Öğretmenevinde organize edilen yemek programına katılan Vali Mustafa Eldivan ve il protokolü, şehit aileleriyle ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Vali Eldivan, gazilerin milletin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda yürüyüş gerçekleştirildi. Şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu yerde zaten kardeşlik ve birlik vardır. Ezanın susmaması, bayrağın dalgalanması uğruna canını ortaya koyan kahramanlar bu değerlerin teminatıdır" dedi. Ebediyete irtihal etmiş gazi ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Eldivan, "Bugün, gazilerimizin şeref ve şan günüdür. Onlar sadece kahramanlık sembolü değil; aynı zamanda cesaretin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin yaşayan abideleridir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.

Vali Eldivan'a eşlik eden eşi Meltem Eldivan, şehit ailelerini ve gazileri masalarında tek tek ziyaret ederek, sohbet etti.