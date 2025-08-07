Şehit ailelerinden komisyon isyanı: Teröristlerin sorunları çözülüyor

Zonguldak Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecinde fikirlerinin alınmadığını belirterek, "Teröristlerin istekleri üzerinden adımlar atılıyor. Ne istediklerini tam bilmiyoruz ama onların taleplerine göre düzenlemeler yapıldığını üzülerek izliyoruz. Meclis komisyonlarında şehitlerin sorunları çözülmeden, teröristlerin sorunları çözülüyor" dedi.

Zonguldak Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Sezer, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’ni (ZGC) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ZGC Başkanı Akbıyık, şehit ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu, Zonguldak Şehit Aileleri Derneğinin çalışmalarını da uzun süredir yakından takip ettiklerini söyledi.

"KOMİSYONDA ŞEHİT AİLELERİ DE YER ALMALIYDI"

TBMM’de yürütülen bazı süreçlerde, terörle mücadele politikalarında toplumun en ağır bedeli ödeyen kesimin göz ardı edildiğini söyleyen Yorulmaz, "Bu ülke için canını feda eden 20 yaşındaki evlatlarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Onlar bizim onurumuz, baş tacımızdır" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz bir Türkiye" temennisiyle bugüne kadar defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisine gittiklerini belirten Yorulmaz, "Atatürk döneminde 30 kişiyle yönetilen Meclis, bugün 48 milletvekili ile kanun hazırlıyor. Cuma günü bir toplantı daha yapılacak. Ancak ne yazık ki şehitlerin sorunları çözülmeden, teröristlerin istekleri üzerinden adımlar atılıyor. Ne istediklerini tam bilmiyoruz ama onların taleplerine göre düzenlemeler yapıldığını üzülerek izliyoruz. Meclis komisyonlarında şehitlerin sorunları çözülmeden, teröristlerin sorunları çözülüyor" diye konuştu.

"BU ÜLKE İÇİN CAN VERENLERİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Mustafa Yorulmaz ise verdikleri destek dolayısıyla basın mensuplarına teşekkür ederek, "Uzun zamandır Başkanımıza küçük de olsa bir hatıra vermeyi düşünüyordum. Bugün bunu gerçekleştirdik. Gösterilen misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Gazeteciler Cemiyetine ve tüm basın mensuplarına başarılar diliyorum" dedi.

Yorulmaz, bundan sonraki süreçte de kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini ve şehit ailelerinin sesi olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Yorulmaz, ziyarette ZGC Başkanı Akbıyık'a, üzerinde isminin bulunduğu bir kupa hediye etti.