Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), TBMM'deki DEM Parti Grup Toplantısı esnasında teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına, vakıf üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gaziler olarak milli birlik ve kardeşliğin korunması için Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini, herkesin Terörsüz Türkiye ideali için elini taşın altına koyduğunu, düşüncesiz adımlarla bu emeklerin heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

"MİLLİ İRADENİN KALBİNE HANÇER SAPLAMAKTIR"

TBMM'deki DEM Parti Grup Toplantısı esnasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmasının, kendilerini son derece üzdüğünü ifade eden Aylar, "DEM Parti mensuplarının Meclis kürsüsünü ve sıralarını terör propagandasına dönüştürmesi, hiçbir demokratik zeminde kabul edilemez. Bu, ifade özgürlüğü değil, binlerce vatan evladının canına kasteden bir terör örgütüne methiyeler düzerek, milli iradenin kalbine hançer saplamaktır." diye konuştu.

Aylar ve vakfın avukatları, konuşmanın ardından DEM Parti Grubu hakkında suç duyurusunda bulundu.