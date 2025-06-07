Şehit ailelerinden valiliğin programına terör protestosu!

Geçmişte MHP’li vekilin sözlerine tepki gösteren şehit aileleri, bu kez Kurban Bayramı’nda resmi törene katılmayarak mesaj verdi.

Afyonkarahisar Valiliği, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Taş Medrese’de resmi bayramlaşma programı düzenledi.

Programa Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Hafize Özmen, AKP milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve il protokolü katıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Afyonkarahisar Valiliği’nin yayımladığı resmi programa şehit aileleri ve gaziler de davet edildi. Ancak, protokol üyelerinin Afyonkarahisar Merkez Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaretlerine şehit aileleri katılmadı. 35 şehidin mezarının bulunduğu şehitlikte, aileler bu yıl sessiz bir protesto ile törene katılmayarak tepkilerini gösterdi.

Protesto, Ankara’da DEM Parti ile MHP’nin bayramlaşmasının aynı saatlerde gerçekleşmesine denk geldi. Şehit ailelerinin bu sessiz tepkisi, bayram programına damga vurdu.

Valilik tarafından Ramazan ayında düzenlenen şehit ailelerine yönelik iftar programında da MHP Milletvekili Mehmet Taytak’a tepki gösterilmişti. Taytak’ın, Abdullah Öcalan’a “beyefendi” şeklinde hitap ettiği iddiasıyla büyük tepki çeken iftar yemeğinde, ailelere Valilik korumalarının müdahale etmişti.