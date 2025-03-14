Şehit ailelerine destek

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, şehit ailelerine yönelik desteği artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Başkan Ertaş, belediye yetkililerine, ilçede yaşayan tüm şehit ailelerinin düzenli olarak aranması ve ihtiyaçlarının titizlikle takip edilmesi talimatı verdi.

"ŞEHİT AİLELERİMİZ İÇİN İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

Ertaş, "Bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Onların aileleriyle her daim gönül bağı kurmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek en büyük görevlerimizden biridir. Şehit ailelerimizin yaşadığı her türlü sorunu dinlemek, çözüm üretmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Verilen talimat doğrultusunda, belediye yetkilileri düzenli periyotlarla şehit ailelerini arayarak hal ve hatırlarını soracak, karşılaştıkları sorunları tespit ederek ilgili birimlere iletecek. Ayrıca, ihtiyaç duyulan destekler konusunda hızla harekete geçilerek, ailelerin yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler üretilecek.