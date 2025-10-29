16 Şubat 2018’de, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra SF-260D eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal’ın, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Cevriye Bal ile babası İsa Bal, Cumhuriyet’in 102’nci yılını, belediye başkanı Ercan Özel’in sürpriz davetiyle kutladı.

Özel, şehidin anne ve babasına sürpriz yapıp, evlerinden makam aracı ile aldırarak kutlamaların yapıldığı ilçe stadyumuna ulaşımlarını sağladı. Ercan Özel'in karşıladığı şehit ailesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını izledikten sonra yeniden evlerine bırakıldı.

'HATIRLANMAKTAN MUTLU OLDUK'

Şehit babası İsa Bal, duygularını ifade ederek, "Çok güzel, memnun olduk. Hatırlanmaktan mutlu olduk. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum" derken, anne Cevriye Bal da "Memnun olduk, bizi hatırladıkları için” ifadelerini kullandı.