Şehit Akdoğan, Malatya'da toprağa verildi

Kaynak: DHA
Şehit Akdoğan, Malatya'da toprağa verildi

Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti için girdikleri mağarada metan gazından zehirlenerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan için memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

sehit-akdogan-malatyada-topraga-verild-803945-237988.jpg

Törene; şehidin ailesinin yani sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Güler'den tahkikat açıklaması! 12 askerimiz şehit olmuştu...Bakan Güler'den tahkikat açıklaması! 12 askerimiz şehit olmuştu...

Ailenin 4 çocuğundan biri olan şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Son Haberler
Bahçesini sulamak için öyle bir şey yaptı ki...
Bahçesini sulamak için öyle bir şey yaptı ki...
CHP'den AKP'ye hodri meydan: Yüreğiniz yetiyorsa...
CHP'den AKP'ye hodri meydan: Yüreğiniz yetiyorsa...
Eskişehirspor, Akın Akman ile anlaştı
Eskişehirspor yeni transferini duyurdu
Şehit Akdoğan, Malatya'da toprağa verildi
Şehit Akdoğan, Malatya'da toprağa verildi
Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu en büyük hedefini açıkladı
Kırkpınar başpehlivanı en büyük hedefini açıkladı