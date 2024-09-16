Şehit aktivist tutsak aktivist

Batı Şeria'da terör devleti İsrail’in keskin nişancısı tarafından Türk asıllı Amerikan vatandaşı, Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesi elbette çok üzücü.

Katil Netanyahu’nun Gazze’deki Müslüman kardeşlerimize yönelik devam eden soykırımı elbette çok acı.

Merhume Ayşenur insan hakları aktivisti ve kız çocuklarının eğitimi ve yetiştirilmesi için akran mentoruydu.

Filistin liderliğindeki Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin de bir üyesiydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta birçok kişi İsrail’i kınayan mesajlar yayınladı.

Amerika’nın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de vatandaşlarının öldürülmesini kınadı.

Ayşenur’un cenaze namazını tarafsız olması gereken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, utanç verici şekilde siyasi şova dönüştürdü.

Kurulan siyasi kumpas ile Türkiye’nin birinci partisi CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel konuşturulmadı.

Utanç verici bir tablo da şudur.

Türk asıllı Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi resmî şehit töreni ile defnedildi.

Türk vatandaşı aktivist Osman Kavala ise Gezi Parkı davasından beraat etmesine rağmen hâlâ tutsak.

İstanbul'daki Taksim Gezi Parkı’nın Türk aktivistleri Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku siyasi yargı kararı ile mahkûm edildi.

Türk asıllı Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’ye resmî şehit töreni,

Türk vatandaşı aktivistlere siyasi infaz.

Ya baskıcı AKP iktidarına karşı, Gezi Parkı’ndaki toplumsal barışçıl eylemlerinde hayatlarını kaybedenler.

Hatay’da gaz kapsülünün isabet etmesi ile hayatını kaybeden Abdullah Cömert.

Ankara’daki Kızılay Meydanı'nda yüksek miktarda biber gazına maruz kalan temizlik işçisi İrfan Tuna.

Ankara’da silahla vurulan Ethem Sarısülük.

İstanbul’da biber gazının etkisiyle hayatını kaybeden 88 yaşındaki Selim Önder.

İstanbul’da biber gazının etkisiyle kalp krizi geçirerek ölen 50 yaşındaki Zeynep Eryaşar.

Eskişehir’in ara sokağına kaçarken polis ve 2 sivil tarafından darp edilen Ali İsmail Korkmaz.

İstanbul’da evinden ekmek almaya giderken göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi ile 14 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan.

Mersin’de biber gazının etkisiyle dil kökü kanserine yakalanarak ölen 36 yaşındaki Mehmet İstif.

Dönemin Başbakan Yardımcısı AKP’nin akil insanı Bülent Arınç, 4 gündür süren Gezi Parkı eylemleri için şöyle demişti:

-“’Burada AVM istemiyoruz’ diyenlere biber gazı sıkmak yerine ikna edici çalışmalar yapılmasını faydalı görüyorum. Yapılan yanlışlık varsa yanlıştan dönülür. Belediye ve Kültür Bakanlığı’nın gelişmeleri iyi anlatamadığı için halka özür borcu var.”

Sonuç şudur.

AKP iktidarının iki yüzü işte tam da budur.