Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Ana canlı yayında Erdoğan’ı topa tuttu

Bebek katili Öcalan'ın çağrısı sonrası terör örgütü PKK, ‘şartlı’ ateşkes ilan etti. Yaşanan sürece ilişkin, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba(Ana)’dan sert cevap geldi. Akbaba katıldığı bir canlı yayında iktidarı ve Erdoğan’ı topa tutarak, "Ne barışı? Ben sonuna kadar buradayım. Hepsi duysun. Biz affetmiyoruz. Türkiye’ye ihanet edilmiş” ifadelerini kullandı.

KANDİL ‘ŞARTLI’ ATEŞKES KARARI ALDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘Öcalan, meclise gelip terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile süreç başladı. Bir zamanlar Bahçeli’nin ‘mecliste terörist olmasın’ çıkışı ise gündeme gelmişi. İmralı'daki bebek katili Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı gerçekleştirdi. Öcalan'ın çağrısına uyacağını duyuran Kandil ise ‘şartlı’ ateşkes kararı aldığını duyurdu.

PAKİZE ANA: TÜRKİYE’YE İHANET EDİLMİŞ

Yaşanan bu sürece ise tepkiler gelmeye başladı. Tepkilerden biri ise Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba’dan geldi. Meltem TV’de bir canlı yayına katılan Akbaba, Erdoğan’a ve iktidara sert eleştiride bulundu. Akbaba, “AK Parti Genel Başkanı da, o 600 milletvekiline de sesleniyorum; biz affetmiyoruz. Türkiye’ye ihanet edilmiş. Bu tek benim çocuğum değil ki. Kimsenin haddi değil. Affedemezler. Koltuk için milletvekili elde ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.