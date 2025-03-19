Şehit annesine son görev

Kaynak: İHA
Şehit annesine son görev

Zonguldak'ta hayatını kaybeden şehit annesi Yaşariye Hırçın son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 1 Mayıs 1997'de Siirt'te şehit olan Cafer Hırçın'ın annesi Yaşariye Hırçın için Alacabük Köyü Camii'nde düzenlenen cenaze merasimine katıldı.

Törene, Hırçın ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri, köy sakinleri ve vatandaşlar da katılım sağladı.

Merhume Yaşariye Hırçın, dualar eşliğinde Alacabük Köyü Mezarlığı'nda, şehit oğlu Şehit Cafer Hırçın'ın kabrinin yanına defnedildi.

Cenaze namazının ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Hırçın ailesine taziyelerini ileterek, sabır ve metanet temennisinde bulundu.

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