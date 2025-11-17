Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitlerin cenaze törenine Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba da katılmıştı.

Şehit analarıyla birlikte taziye çadırında oturan Pakize Akbaba, yeni İmralı sürecine itirazını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e iletti.

Şehit anası Pakize Akbaba, kendisiyle selamlaşan Numan Kurtulmuş’a “Meclis’te terörist istemiyoruz” dedi. Kurtulmuş’tan “Biz de istemiyoruz” yanıtını alan Akbaba, “Siz istiyorsunuz!” diyerek duruma itiraz etti. Bunun üzerine Kurtulmuş, “Hallederiz” diyerek Akbaba’nın yanından uzaklaştı.

Ardından Pakize Akbaba, kendisinin yanına gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e de yeni ‘sürece’ ilişkin itirazını dile getirdi. Akbaba, Yaşar Güler’e yönelik olarak “Bizim çocuklarımızın katilini affedemezsiniz! Bu haddiniz değil! Meclis’te istemiyoruz” dedi.

Yaşar Güler, bu sözler sonrası önce uzaklaştığı şehit anası Pakize Akbaba’nın yanına geri döndü. Yaşar Güler, parmağını sallayarak hitap ettiği Akbaba’ya yönelik olarak “Burası yeri değil hadsizlik yapma. Hadsiz konuşma, burada cenaze var. Sen şehit anasısın o kadar” dedi.

Bunun üzerine Şehit Annesi Pakize Akbaba, Yaşar Güler’e “Hiçbir zaman bizimle ilgilenmediniz. Gözyaşımızı silmediniz” diyerek yanıt verdi.

PAKİZE ANNENİN OĞLU AYHAN’I TANIR MISINIZ

O cenazede birçok siyasetçiyi eleştirdi Pakize Ana…

Birçok siyasetçiye yeni İmralı sürecinden duyduğu rahatsızlığı anlattı.

Ancak biri, eski bir Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı sıfatıyla “haddini bildirdi!” Pakize Ana’ya…

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde belki ilk kez bir general, şehit annesini “haddini bil” diyerek azarladı, parmak salladı.

Şehit anası Pakize Akbaba’yı ağlatan ikinci Genelkurmay Başkanı oldu Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı sıfatıyla…

İlki kimdi, anlatacağız ancak önce Pakize Ana’nın toprağa verdiği şehit oğlunu hatırlayalım.

Bordo Bereli Şehit Astsubay Namık Ayhan Akbaba…

21 yaşında genç bir astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapıyordu.

İstanbul’da güreş birincilikleri kazanmış, güçlü ve yiğit bir askerdi.

3 Eylül 1993 tarihinde Van’da gerçekleştirilen bir iç güvenlik operasyonu sırasında şehit düştü.

Şehit düştüğünde elinde kağıtta “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şiiri vardı.

Şehit düşeceğini hissetmiş gibi, operasyona çıkmadan önce annesini sonra da nişanlısını arayıp helallik almıştı. Acı haber 24 saat geçmeden geldi.

Pakize Ana, şehidin eşyalarını, başarı belgelerini, fotoğraflarını tek tek özenle hazırladı ve evinin bir odasını şehidin tüm anılarıyla doldurdu.

Şehitlere ve ailelerine sahip çıkmak için Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni kurdu.

PAKİZE ANAYI İLK AĞLATAN YAŞAR PAŞA

Şehit annesi Pakize Akbaba bu mücadeleye başlarken önüne tek bir hedef koymuştu. Vatan uğruna ölmeyi göze alan kahraman evlatlarının anısına sahip çıkmak…

Şehit oğlunun acısını her gün aynı tazelikle yüreğinde yaşadı.

“Oğlum beni hiç yalnız bırakmadı, her akşam hayalimde, düşümde benim elimi tuttu” diye anlatıyordu evlat sevgisini…

14 yıl sonra…

Pakize Ana, oğlunu toprağa verdikten tam 14 yıl sonra bir mektup geldi.

Mektup, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt imzalıydı.

2007 tarihli bu mektupta, şehit Namık Ayhan Akbaba’nın vatan için yaptığı fedakarlık övüldü ve ailesine Türk milletinin minnettarlığı ifade edildi. Mektup, ailenin acısını bir nebze olsun hafifletti ve şehidin hatırasının hiçbir zaman unutulmayacağını bir kez daha hatırlattı.

Pakize Ana, oğlunun şahadetinden 14 yıl sonra bir kez daha ağlamıştı. Ancak bu kez gözyaşları gurur ve oğlunun anısının hiçbir zaman unutulmayacağının verdiği mutluluğun gözyaşlarıydı.

Yaşar Paşa şöyle diyordu mektupta:

“Sayın Akbaba Ailesi,

Aziz Şehidimizin Değerli Yakınları,

Türk vatanının ve milletinin ebedi varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canını feda eden aziz şehidimizi 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle şükran ve rahmetle anıyorum.

İnsanlığın ve kahramanlığın yüce değerleriyle tarihimizin altın sayfalarını yazan şehitlerimizin bize emanet ettiği vatan toprağı en kıymetli hazinemizdir. Bu kutsal emanete sahip çıkmanın, milletimizin tarihine ve mazisine olan bağlılığın açık bir ifadesi olduğuna bütün kalbimle inanıyorum.

Vatan ve ulus sevgisiyle cesaret, feragat ve fedakarlık gibi yüce duygularla yetiştirdiği evladını, yine yüce değerler uğruna feda eden anneler ve babalar…

Bu vesileyle her zaman ve her yerde yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Sizler için yapılan her şeyin az olduğunun bilincinden hareketle yeri doldurulmaz şehitlerimizin gönüllerinde yer eden yüce hatıralarının daima saygıyla ve övgüyle anılacağını bilmenizi isterim.

Şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına, asil kanlarını vatan uğruna akıtan şehitlerimizi rahmetle anarken, şehitlerimizin bize emaneti olan siz değerli yakınlarına sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Orgeneral Yaşar Büyükanıt

Genelkurmay Başkanı”

PAKİZE ANAYI İKİNCİ KEZ AĞLATAN YAŞAR PAŞA!

14 yıl sonra Yaşar Büyükanıt’tan bu mektubu alan Pakize Ana çok duygulandı ve oğlunun hiçbir zaman unutulmayacağının hissiyle gözyaşı döktü.

Mektuptan tam 18 yıl sonra ise bu kez eski Genelkurmay Başkanı olan emekli Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı sıfatıyla Şehit Anası Pakize Akbaba’ya “Haddini bil!” dedi.

İkinci Yaşar Paşa’nın bu sözleri ise Pakize Ana’nın yüreğindeki şehit acısını biraz olsun dindiren mektubun onardığını da bozdu.

Umarız ikinci Yaşar Paşa, birinci Yaşar Paşa’nın mektubunu bir kez daha okur…