Şehit askerin cebinden çıktı Atatürk tüm cepheye dağıttırdı! İşte Atatürk'ü duygulandıran o destan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) görevli Dr. İsmail Sabah, doktora çalışmasında, Çanakkale Savaşları sırasında Anzakların düzenlediği baskında şehit düşen Sinop Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa'nın yazdığı ve vatan sevgisi temalı dizeler içeren bir destanın, 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal tarafından beğenilerek tüm cephelere dağıtıldığını ve askerlere okutulduğunu tespit etti.

Dr. Sabah, "Bu destan, siperlerden çıkıp yine siperlerdeki kahramanlara ilham kaynağı oldu. 125. Alay ve 3. Tümen'in savaş günlüklerinde, bu destanın kopyalarının birliklere gönderildiğini ve siperlerde vatan savunması yapan askerlere okutulduğunu görmekteyiz" dedi.

“ASKERLERE ÖRNEK OLMASI İÇİN OKUTTURULUYOR”

Dr. Sabah, doktora tezi sırasında, Çanakkale Savaşları'nda Anzakların 6-7 Haziran gecesi Arıburnu'nda düzenlediği baskında şehit olan Ömeroğlu Mustafa'nın yazdığı destanın, Mustafa Kemal'in beğenisi üzerine çoğaltılarak cephelere dağıtıldığını keşfetti.

1915 yılında gerçekleşen Çanakkale muharebelerinin askerlerin büyük fedakarlıklarıyla kazanıldığını vurgulayan Dr. Sabah, "Bu mücadele sonucunda kahramanlıklar miras kaldı. Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş ve Yusuf Kenan gibi isimler öne çıksa da, savaş günlüklerinde daha pek çok kahramanlık hikayesi bulunmaktadır. Bunlardan biri de, 57. Alay, 3. tabur, 3. bölükte görevliyken Anzakların gece baskınında şehit olan Ömeroğlu Mustafa'nın hikayesidir" diye konuştu.

İŞTE O DESTANDAN BİR BÖLÜM

Dr. Sabah, araştırmaları sırasında Ömeroğlu Mustafa'nın hikayesini şöyle aktardı:

"Ömeroğlu Mustafa, 6-7 Haziran gecesi Arıburnu'nda Anzak askerlerinin baskını sırasında şehit düştü. Şehit olduktan sonra üzerinden kendi el yazısıyla yazılmış bir destan çıktı. Bu destan, 57. Alay'a bağlı olduğu için Mustafa Kemal'e ulaştırıldı.

Mustafa Kemal, destanı çok beğenerek Kolordu Komutanı Esat Paşa'ya gönderdi. Vatan sevgisini anlatan bu destan, 1915 yılında tüm cephelere gönderilerek, Çanakkale'de savaşan askerlere örnek olması için okutuldu. 125. Alay ve 3. Tümen'in savaş günlüklerinde, bu destanın birliklere gönderildiği ve siperlerde vatan savunması yapan askerlere okutulduğu belgelenmiştir."

Ömeroğlu Mustafa'nın destanından bir bölüm şu şekilde:

"Padişah efendimiz seferberlik de istedi / Anam babam bugün için besledi / Din, vatan, millet muhafaza etmek maksadı / Aman kardeşler yetişin ordu karargahına / Biz de kurban oluruz İslam toprağına / Arıburnu tepesinde çoktur top sesi / Haydarpaşa İskelesi'nde giydik asker elbisesi / Bütün dağla taş çağırıyor Allah nidası / Aman kardeşler yetişin ordu karargahına / Biz de kurban oluruz İslam toprağına / Yorgun değilim çoktur imanım / Cenabıhak emretti bugün benim bayramım / Şehitlik ile gaziliğe hayranım / Aman kardeşler yetişin ordu karargahına / Biz de kurban oluruz İslam toprağına."