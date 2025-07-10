Şehit Astsubay Oktay Kaya'nın adı Şavşat Dağları'nda yaşayacak

Nurbay Usta / Artvin

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde, görev yaptığı Hatay İskenderun’da eşi Aysun Kaya ve küçük kızları Hira Asya Kaya ile birlikte hayatını kaybeden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Oktay Kaya anısına memleketi Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Otluca Köyü’nde yaptırılan Anıttepe, yol ve su deposu düzenlenen anlamlı bir törenle hizmete açıldı.

Duygusal anların yaşandığı açılış törenine, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Kaya, İlçe Müftüsü Mahmut Yalabur, şehidin annesi Leyla Kaya ve babası Ahmet Kaya, Otluca Köyü Muhtarı İrfan Duran, şehidin akrabaları, köy halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ONLAR BİZİM İÇİN ŞEHİT OLDULAR, BİZ ONLAR İÇİN HAYRA VESİLE OLALIM”

Programın açılış konuşmasını yapan Otluca Köyü Muhtarı İrfan Duran, “Bu anlamlı eserin köyümüze kazandırılmasında emeği geçen başta Şehidimizin kıymetli ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Oktay kardeşimizin adını yaşatmak hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada, şehidimiz Oktay Kaya kardeşimizin, kıymetli eşi ve evladı ile birlikte ebediyete irtihalinin ardından, adlarını yaşatmak adına inşa edilen bu anlamlı Anıttepe, su deposu ve yolun açılışı için bir aradayız. Ahmet amcamızın bu hayırlı girişimi bizleri derinden duygulandırdı. Şehitlerimizin ruhuna ulaşacak her bir dua, yapılan her bir hayır, inşallah sadaka-i cariye hükmündedir.” dedi.

Köse, “Bugün burada bulunmak, bizler için yalnızca bir açılış programına katılmak değil; aynı zamanda derin bir vefa duygusunun, bir minnetin ifadesidir. Bu toprakların her karışı, şehit kanıyla sulanmıştır. Ve o kahramanlardan biri de evladı, eşi ve yavrusuyla birlikte şehadete yürüyen, Şehit Assubay Kıdemli Başçavuş Oktay Kaya kardeşimizdir. Bugün onun anısına yapılan bu Anıttepe, sadece bir tepe değil; bir anlam, bir duruş, bir emanettir.

Bizler biliyoruz ki; bu vatan kolay kazanılmadı. Her karışında bir yiğidin, bir annenin, bir evladın gözyaşı var. Vatan sevgisi, sadece kelimelerle değil, gerektiğinde canla, kanla, fedakârlıkla ortaya konur. Oktay kardeşimiz, görev yaptığı topraklarda, depremde ailesiyle birlikte ebediyete yürürken arkasında onurlu bir miras bıraktı. O miras; bayrağa, vatana, millete olan sadakattir. İşte bugün açılışını yaptığımız bu yol, bu su deposu ve bu Anıttepe, o sadakatin sessiz ama en gür haykırışıdır.

Askerimiz, polisimiz, jandarmamız… Bu milletin huzuru için gece gündüz demeden nöbette. Onlar bizler evimizde rahat uyuyabilelim diye gözlerini kırpmadan mücadele ediyor. O yüzden onlara minnet borçluyuz. Çünkü onların sırtında bu ülkenin selameti, milletin bekası, devletin gücü var. Her şehit, bu topraklara vurulan mühür gibidir. Her bayrak, bir şehidin örtüsüdür. Bu nedenle Oktay kardeşimiz ve onun gibi nice kahramanları unutmamak, unutturmamak bizlerin boynunun borcudur.

Ahmet amcamız bize geldiğinde, ‘Evladımın ismini yaşatmak istiyorum, onun için bir hayır yapmak istiyorum’ dediğinde gözlerinde hem hüzün hem de onur vardı. Bugün o isteğin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Yapılan bu hayırlar, inşallah kıyamete kadar sürecek birer sadaka-i cariye olacaktır. Bu yolları kullanan her insanın duası, bu suyla serinleyen her çocuğun tebessümü, o güzel aileye ulaşacaktır.

Hep birlikte bu milletin evlatlarına sahip çıkacağız. Gençlerimize vatan sevgisini, şehitlik kavramını, bayrağın anlamını anlatacağız. Birlik olacağız, diri olacağız, dik duracağız. Çünkü bizim başka vatanımız yok. Allah devletimize zeval vermesin, askerimize, polisimize güç kuvvet versin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Şehidimizin ruhu şad olsun, mekânları cennet olsun. Tüm şehit ailelerimize sabır, milletimize başsağlığı diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

Bu vatan uğruna can veren kahramanlarımızı rahmetle anıyor, onların emanetine sahip çıkmayı bir borç biliyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize birlik ve beraberlik diliyorum.”

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi, Kaymakam Bayram Köse, Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Kaya, İlçe Müftüsü Mahmut Yalabur ve şehidin anne ve babası tarafından birlikte kesildi. Ardından İlçe Müftüsü Mahmut Yalabur’un eşliğinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualarla açılış tamamlandı.

“BU VATAN HEPİMİZİN, ASKERİMİZE, POLİSİMİZE DUA EDELİM”

Açılış programı sonunda tüm katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Törenin sonunda Şehit Oktay Kaya’nın babası Ahmet Kaya, gözyaşlarını tutamayarak şu sözlerle katılımcılara teşekkür etti:

“Evladımı, gelinimi, torunumu toprağa verdim ama onları unutmadınız, unutturmadınız. Bu milletin bir ferdi olarak, evladımın adını yaşatmak için bu eseri yaptırdım. Bu vatan hepimizin. Askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize sağlık, sıhhat, güç kuvvet diliyorum. Evlatlarımızı, bayrağımıza bağlı yetiştirelim. Bugün buraya gelen, dualarını esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin.”

Şehit Oktay Kaya’nın annesi Leyla Kaya yapılan tören boyunca sürekli gözyaşı dökmesi herkesi duygulandırdı.

Şehit nenesi Leyla Kaya’yı Kaymakam Bayram Köse teselli etmeye çalıştı.

Köse, törene gelen iki engelli genç ile de yakından ilgilenmesi de duygusal ve güzel görüntüler oluşturdu.

Anlamlı tören, şehitlerimizin aziz hatıraları için İstiklal marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu.