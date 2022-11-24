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Şehit Aybüke öğretmenin adı müzik sınıfında yaşayacak

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi Nevşehir’de bir okulun müzik sınıfında yaşayacak.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 23:33
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Şehit Aybüke öğretmenin adı müzik sınıfında yaşayacak

Şehit Aybüke öğretmenin adı müzik sınıfında yaşayacak
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Merkezi Mardin’de bulunan Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından Nevşehir Diriliş İmam Hatip Lisesinde kurulan müzik sınıfına şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adı verildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyelerinin katılımıyla hizmete açılan müzik sınıfında bir de müzik dinletisi düzenlendi. Açılışta açıklama yapan Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat; “Şehitlerimizin adını okullarımızda ve kurumlarımızda yaşatmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile öğretmenimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Biz okullarımızı kültürel, sanatsal açıdan geliştirmek ve öğrencilerimize katkı sunmak istiyoruz. Öğrencilerimizin de var olan yeteneklerini ortaya çıkarmak için de gayret gösteriyoruz” dedi.

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatör Eyyüp Aba da açıklamasında; “2009 yılında kalkınmaya inanmış bir grup genç tarafından kurulan Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği toplumun her kesiminde ihtiyaç gördüğü bütün konulara eğilen ve bu konulara yönelik projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. Mardin’de kurulan dernek Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve Dünya’nın farklı ülkelerinde birçok projede ortaklık yapmış ve birçok projeye imza atmıştır” dedi. Aba; “Bir öğretmen olarak Öğretmenler Gününde Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın adına müzik sınıfı ve Ayşenur Alkan adına kütüphane yapıp 24 Kasım gibi önemli bir tarihte açılışlarını yaptık. Bu süreçte iş birliği içinde bizleri destekleyen Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat başta olmak üzere tüm eğitim gönüllüsü destekçilerimize teşekkürlerimi iletiyorum“ şeklinde konuştu.

Müzik sınıfı açılışında Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, öğretmen olan eşi Hatice Polat ile birlikte türkü söyledi. Mehmet Polat söylediği türküyü öğretmen eşi Hatice Polat başta olmak üzere tüm öğretmenle hediye etti.

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